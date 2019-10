El gobierno de China canceló el estreno de la película “Once Upon a Time... in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”), previamente programado para el 25 de octubre.

La cinta de Sony Pictures fue financiada parcialmente por la compañía productora y distribuidora de filmes Bona Film Group, con sede en Beijing. Esta inversión les daba derecho no solo a parte de las ganancias mundiales de la cinta, sino también a los derechos de distribución de la misma en el gigante asiático.

La película protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio había previamente recibido aprobación de la Administración Nacional de Películas de China, pero que recientemente la decisión fue revocada sin explicación aparente.

Sin embargo, fuentes en Beijing consultadas por The Hollywood Reporter señalaron que el motivo de la censura tendría que ver con la representación del actor y artista marcial en la cinta, la cual fue muy criticada por sus familiares y amigos. Shannon Lee, hija del legendario actor, habría apelado al ente regulador de filmes de China para que se cambiara su aparición en la película.

En la cinta, Bruce Lee, interpretado por el actor Mike Moh, es mostrado como un hombre arrogante y fácil de provocar, soltando afirmaciones como que podría vencer al boxeador Muhammad Ali en una pelea. En la misma escena Lee se enfrenta al personaje de Pitt, un doble de acción y veterano de guerra, en una pelea que queda en un empate.

El artículo del Hollywood Reporter asegura que el Bona Film Group está trabajando con Quentin Tarantino para crear una versión de la cinta que pueda ser aprobada para la distribución.

El incidente ocurre en medio de creciente tensiones entre los Estados Unidos y China por una guerra económica, así como varios eventos relacionados a la censura en el gigante asiático, como el episodio de televisión “South Park” “Band in China” que causó la prohibición total del programa en el territorio del país o la disculpa de la NBA a esa nación luego de que uno de los dirigentes de esta organización publicara un tuit en apoyo a las protestas en Hong Kong.