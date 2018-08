Hollywood coquetea con China: las cintas coproducidas por el país asiático | FOTOS

"Megalodón" ("The Meg") es la nueva reina de la taquilla a nivel mundial, desplazando a importantes cintas como "Mission: Impossible — Fallout", "Christopher Robin", y "Mamma Mia! Here We Go Again".

La película dirigida por Jon Turteltaub costó 150 millones dólares, y gran parte de la inversión fue cubierta por el gigante asiático: China.

Tráiler de "Megalodón". (Video: YouTube)

No es la primera vez que China mira a Hollywood con interés. A lo largo de los últimos años, ha coproducido cintas de crítica regular, pero con grandes aspiraciones en la taquilla, como "La Gran Muralla", "Transformers: la era de la extinción", "Rápidos y furiosos 7", "Rascacielos: rescate en las alturas" y "Titanes del Pacífico: la insurrección".

Si estas cintas no funcionan en la taquilla, ni tienen buena respuesta de los críticos estadounidenses, Hollywood apunta a las audiencias chinas, con cada vez más ganas de ver cine de efectos especiales.

Varias de estas cintas, en su mayoría de catástrofe, hacen guiños al escenario asiático y a su cultura. Además incluyen a actores chinos en los papeles secundarios.

La taquilla china es hoy la segunda mayor masa de audiencia en cines, después de Estados Unidos. Con los precios de las entradas a bajo costo, y sin competencias de entretenimiento como Netflix (prohibida en el país), parece que China es el escenario perfecto para que la industria cinematográfica siga creciendo.

Sin embargo, el cine de Hollywood aún tiene que lidiar con la extrema censura del gobierno de Xi Jinping. La última en ser víctima del veto en China fue la inocente "Christopher Robin", para supuestamente resguardar la imagen del presidente que ha sido comparado con el oso Winnie the Pooh.

China también prohíbe, por ejemplo, mostrar homosexualidad o relaciones de infidelidad matrimonial, ideologías políticas, imaginería pagana o de espíritus, escenas de mucha intimidad física prolongada entre protagonistas, apologías, reencarnación, o cualquier temática que, según el gobierno, incite a la revolución.