Su historia personal se refleja en su primer papel protagónico en una película peruana, en este caso, “La niña”. La cinta de terror se ambienta en Iquitos, donde Cindy Díaz interpreta a una policía inteligente e incansable que, además, fue madre. La película sigue la desaparición de una niña y otras personas en la selva, y la búsqueda desesperada de los agentes, interpretados por Díaz y Fernando Bacilio. Allí, la oscuridad y lo sobrenatural colindan con la realidad de la selva peruana. El filme aborda, además, el miedo de una mujer que teme por el destino de una menor en una zona que convive con la violencia y la desigualdad.

“El terror es parte de las leyendas peruanas y al peruano le gusta eso. Se habla del pishtaco en el sur; de las ofrendas a la luna para calmar el fenómeno del niño en la sierra; y los animales que se transforman en personas en la selva. Además, es importante hacer al público parte de la película. Por eso, nosotros tuvimos dos avant premiere, uno en Lima y otro en la selva, donde se filmó la película junto a un equipo técnico selvático. Así hacemos que se descentralice el cine”, agrega Cindy.

Cindy Díaz viste un enterizo del diseñador Carlos Vigil, con maquillaje de Adela Amse y peinado de Rosario Jara. (Foto: Archivo El Comercio/Joel Alonzo)

Antes, Díaz ya había cargado sobre los hombros personajes femeninos vulnerables en dos películas extranjeras que le dieron el rol protagónico. La primera fue “Evelyn” (España, 2012), un drama donde interpreta a una adolescente que viaja a Madrid tras una promesa laboral engañosa, y luego “Análogo” (Chile, 2023), cuya protagonista es una inmigrante peruana que acompaña de cerca la soledad de una pareja de adultos mayores. Además, quienes ven cine peruano también la recordarán por su participación en “Evangelio de la carne” (2013) y “Rosa Chumbe” (2015).

“Si pude vivir de cerca la vulnerabilidad cuando era niña, pero también de estar agradecida por sentirme acogida por gente buena y amorosa, como la familia que me adoptó al abrirme las puertas de su casa y me dio lo mejor que pudo, entonces… ¿Cómo no depositar esta, mi historia de vida, en mis personajes?”, dice.

Cindy Díaz en “La niña”

Sebastián Monteghirfo y Cindy Díaz en "La niña". (Foto: BF Distribución)

“En ‘La niña’, mi personaje iba a ser interpretado por un hombre”, cuenta sobre el origen del papel, basado en la novela del mismo director “La niña del azúcar”, donde el protagonista era un capitán de la policía conocido como Zamora. Transformarlo en una mujer que también es madre no solo cambia el matiz emocional de la película, también obliga a mirar qué significa que, en un país como el Perú, sea una mujer quien se haga cargo del caso policial. La película se sostiene en esa premisa, cuando la agente intenta resolver el caso de terror ocurrido en la selva.

“No nací con el privilegio de ser hombre”, sentencia. “Los hombres pueden marchar en la calle por diferentes motivos, pero no por la lucha de sus derechos humanos solo por ser hombres. No tienen que recordar a la gente la importancia de la igualdad año tras año. Incluso vemos que el Día de la Madre cobra mayor importancia que el Día del Padre. Porque la mujer se hace cargo de todo”, afirma.

La película peruana “La Niña” se encuentra en cartelera en la primera semana de mayo. Además de Díaz, el elenco también se integra por el actor español nominado a los Premios Goya 2012, Marc Clotet, como el turista; la actriz argentina María Jesús Rentería, como amiga del turista; Teddy Guzmán como la dueña del hotel; Sebastián Monteghirfo como agente de policía; y Óscar Carrillo, en su última actuación en vida, con el papel del jefe de policía de Iquitos.

Cindy Díaz viste un enterizo del diseñador Carlos Vigil, con maquillaje de Adela Amse y peinado de Rosario Jara. (Foto: Archivo El Comercio/Joel Alonzo)

Hacer cine en la selva

“Es importante hacer al público parte de la película”, dijo la actriz sobre su participación en el avant premiere de “La niña” en Iquitos una semana antes. “Así descentralizamos el cine. No sabes el impacto que causa en las personas reconocer a sus actores locales en pantalla. Se sienten orgullosos. Eso eleva la autoestima y la confianza de las personas y, cuando tenemos a un ciudadano seguro de sí mismo, entonces este toma mejores decisiones, y eso genera un país más consciente”.

Cindy Díaz y Fernando Bacilio son dirigidos por Javi Velásquez Varela durante el rodaje de la película peruana “La Niña”. (Foto: Difusión)

El equipo de rodaje de “La niña” visitó Belén, conocida como la “Venecia amazónica” por sus casas sobre pilotes y las canoas que recorren el río en Iquitos. Antes ya había sido escenario de cine peruano y, en 2023, fue sede del festival de cine flotante Mayuma Fest, que llevó proyecciones y actividades a la comunidad. “Reconocí la supervivencia del lugar y lo mucho que se hace por parte de la labor social de productoras audiovisuales y organizaciones. Los esfuerzos son para educar y transformar esos lugares en donde los políticos no llegan”, dice.

“Un líder político tiene la gran responsabilidad de llegar a todo el país, pero, bueno, ya sabemos que las motivaciones para hacer política, muchas veces, son más intereses personales y no realmente amor por el país. Para eso, también estamos los ciudadanos, los artistas y, en general, profesionales de cualquier rubro”, añade Cindy.

Vocación de actriz

Cindy Díaz nació en Lima, se crió junto a sus tíos abuelos en Pueblo Libre y hoy viaja fuera del país cuando un nuevo personaje de ficción lo requiere. (Foto: Archivo El Comercio/Joel Alonzo)

De niña, Cindy estudió en un colegio en Lima. Los profesores y sus amigos pensaban que ella se convertiría en abogada o congresista. Recuerda la campaña ficticia para la alcaldía de la ciudad, donde finalmente resultó como líder. “Gané las elecciones y pensaban que sería política, pero yo quería ser actriz”, recuerda entre risas. Años más tarde, se encontraría con las niñas de la ONG Plan Perú, cuyo objetivo es ayudar a estas menores que viven en contextos de vulnerabilidad.

“Cuando conocí a las chicas, la mayoría me dijo que quería ser política. El liderazgo no es solo político, les decía. El liderazgo está en cualquier área que tú decidas dedicar tu vida; está en donde esté sueño. Al año siguiente, se diversificaron las cosas con lo que ellas realmente querían, y así una quería ser fotógrafo, otra científica, otra música, etc”, cuenta la actriz sobre su experiencia.

Según la actriz, su carrera se caracteriza por tener un “imán” que atrae personajes vulnerables, cuyas historias cuentan dramas de migración, precariedad, violencia, entre otras realidades. “La importancia de escoger mis proyectos en cine, además de ser un reto como actriz, está en que quiero llevar historias complejas. Que, de alguna manera, pueda ser voz de historias que vivan realidades peruanas, que vive la gente, sobre todo los más vulnerables y poder llevarlas ante ese espacio con compromiso”, dice.

Díaz se encuentra trabajando en un cortometraje, escrito por ella, que planea postular a los estímulos del Ministerio de Cultura para seguir haciendo cine desde sus propias obsesiones. Acaba de terminar el rodaje de “Criaturas frágiles”, de Martin Hawle, y está feliz por la exposición internacional que le trae su participación en la telenovela colombiana de RCN, “Todo es prestao”, aún al aire.