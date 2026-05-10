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“La niña”, protagonizada por Cindy Díaz, se encuentra en cartelera peruana en la primera semana de mayo. (Foto: Archivo El Comercio/Joel Alonzo)
“La niña”, protagonizada por Cindy Díaz, se encuentra en cartelera peruana en la primera semana de mayo. (Foto: Archivo El Comercio/Joel Alonzo)
Por Leslie A. Galván

Su historia personal se refleja en su primer papel protagónico en una película peruana, en este caso, “La niña”. La cinta de terror se ambienta en Iquitos, donde Cindy Díaz interpreta a una policía inteligente e incansable que, además, fue madre. La película sigue la desaparición de una niña y otras personas en la selva, y la búsqueda desesperada de los agentes, interpretados por Díaz y Fernando Bacilio. Allí, la oscuridad y lo sobrenatural colindan con la realidad de la selva peruana. El filme aborda, además, el miedo de una mujer que teme por el destino de una menor en una zona que convive con la violencia y la desigualdad.

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