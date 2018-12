Año 2018: estas fueron las películas más vistas por los peruanos | FOTOS

"Avengers: Infinity War" fue la película más vista del año 2018 por los peruanos, según la lista publicada por el especialista Maykoll Calderón. La producción donde aparecen los héroes de Marvel llevó a las salas a 3'138,93 espectadores.

En el ránking, le sigue una cinta peruana "¡Asu Mare! 3", protagonizada por Carlos Alcántara, con 1'938,053 espectadores.

En el top 10 aparecen también las películas "Jurassic World: Fallen Kingdom" (1'802,151 espectadores), "Incredibles 2" (1'776,909), "Hotel Transylvania 3" (1'719,543), "Jumanji: Welcome to jungle" (1'543,755), "Venom" (1'397,609), "Black Panther" (1'366,555), "The Nun" (1'326,577) y "The Meg" (1'220,075).

Aunque no encabezan la lista, otras cintas peruanos también convocaron a público el año que termina: "Locos de amor 2" (882,937 espectadores), "No me digas solterona" (868,482), y "Utopía" (565,045).

