Creció rodeado de sets de grabación, entre libretos, castings y la magia del cine y la televisión. Desde niño sintió el calor de los reflectores iluminando su vida, pero ahora, por primera vez, es él quien ocupa el centro del escenario. Varek (Lima, 2010), hijo de los actores peruanos Ismael La Rosa y Virna Flores, debuta actuando en “Zafari”, una película distópica y profundamente conmovedora que, con su crudeza, invita a la reflexión. Es una historia aleccionadora que, más allá de la tristeza, nos confronta con preguntas esenciales sobre el mundo que construimos.

La nueva película de la directora Mariana Rondón es un trabajo en conjunto entre las productoras Sudaca Films (Perú), Paloma Negra (México), Klaxon Cultura Audiovisual (Brasil), Still Moving (Francia), Quijote Films (Chile), Selene Films (República Dominicana) y Artefactos Films (Venezuela).

Varek, cuyo nombre significa fortaleza y, en hebreo, bendecido, fue elegido a través de un riguroso casting, para interpretar a Bruno, el hijo de Ana (Daniela Ramírez) y Edgard (Francisco Denis), uno de los roles más desafiantes del filme.

“Primero envié un casting virtual que había grabado para otra película que no se realizó. Después, me llamaron para una nueva prueba junto a otros dos candidatos. No actuamos en ese momento, solo querían ver si encajábamos con el personaje. Luego, tuve que hacer una prueba de improvisación para mostrar mis habilidades actorales. Finalmente, me dijeron que me habían elegido. Aunque buscaban a alguien mayor, me dieron el papel”, recuerda Varek emocionado.

“Como la película ganó los incentivos de la DAFO, el actor que interpretara al hijo de los protagonistas tenía que ser peruano. Buscaron por todo el país”, explica Ismael La Rosa, orgulloso del proceso. Destaca que gran parte de la historia se cuenta a través de los ojos y las reacciones de Bruno, un personaje lleno de complejidad. Aunque no es mudo, en la película solo pronuncia dos o tres palabras

Varek La Rosa como Bruno en "Zafari". (Foto: Sudaca Films)

“Bruno está en plena transición de la niñez a la adolescencia, enfrenta la dureza y crueldad del mundo que lo rodea. Como actor, te puedo decir que interpretar a un personaje que debe transmitir tanto casi sin hablar es un reto inmenso. Expresar lo que siente y lo que sucede solo con la mirada, los gestos y las acciones es un trabajo extremadamente riguroso”, enfatiza.

“Zafari” se rodó en República Dominicana en el 2022 y en Perú en el 2023. Se estrenó en la última edición del Festival de San Sebastián.

Cinta distópica

La película nos sitúa en un pequeño zoológico donde celebran la llegada de un hipopótamo llamado Zafari . Mientras tanto, Ana , Edgar y su hijo Bruno observan desde la ventana de su lujoso edificio, que va cayendo en decadencia. En este mundo distópico y cada vez más salvaje, la escasez de alimentos, agua y electricidad es cada vez más evidente. Sin embargo, Zafari es el único que aún tiene suficiente comida. El mundo se desmorona, y la humanidad lucha por sobrevivir, aprovechando los últimos recursos que le quedan.

Varek ha crecido enfrentándose a castings y pruebas exigentes, tanto en su faceta de actor como de deportista. Esa experiencia le ha dado fortaleza, y asegura que no le teme ni al fracaso ni a las derrotas.

“He hecho muchos castings, tanto en español como en inglés, y cada uno me ha dejado una valiosa experiencia. Mi papá siempre estuvo guiándome, y así fue como llegué a esta película”, comenta el joven actor de 14 años con gratitud.

Su padre también recuerda esos momentos desafiantes: “Una vez quedó seleccionado en un callback para una película de Hollywood que se iba a grabar en Sudáfrica, pero al final no obtuvo el papel. Lo mismo pasó con una serie de Netflix y otra producción peruana”.

Amante de la saga de Harry Potter y admirador de los actores Ryan Reynolds, Will Smitth y Andrew Garfield, Varek espera algún día trabajar en una película de Hollywood o de laguna plataforma como Amazon Prime, HBO o Netflix. “Si llega la oportunidad, no la dejaré pasar”, asegura con determinación.

Pero su talento no se limita a la actuación. Varek es también parte de la Selección sub-14 de Handball de Perú , y complementa su vida con el atletismo y el fútbol.

“El deporte me apasiona, me ha dado disciplina y me ha enseñado a darlo todo, incluso cuando no siempre se gana. Me mantiene motivado”, subraya.