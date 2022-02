Conforme a los criterios de Saber más

La tarde del 15 de febrero de 1992, la valiente luchadora social y dirigente de base de Villa El Salvador, María Elena Moyano, fue acribillada y su cuerpo dinamitado por Sendero Luminoso en represalia por su oposición a la barbarie terrorista. Tenía 33 años. Tres décadas después, su legado permanece intacto en un país al que aún le escuecen las profundas cicatrices que dejó el terrorismo.

“Cuando prendí el televisor y vi lo que había pasado, no lo podía creer, era una muerte anunciada. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Al rato sonó el teléfono, era Lucho Peirano que me llamaba para decirme que esa debería ser la historia de mi próxima película. Pero como todo estaba muy reciente y era un caso demasiado susceptible, descarté en ese momento llevarla al cine”, recuerda el director peruano Alberto Luis Durant Cayo.

A un año del estreno de “Alias La Gringa”, el cineasta aún no tenía claro cuál iba a ser el argumento de su próximo largometraje. Barajaba algunas posibilidades, entre ellas una de las historias publicadas en “Sendero”, el libro de Gustavo Gorriti.

“Era una historia de un alemán y una ayacuchana que tuvieron que dejar la finca que tenían en Huamanga luego de resistir con armas un ataque de Sendero. Me recordó mucho a la gran película de Sam Peckinpah, “Perros de paja”. Entonces llamé a Gustavo para juntarnos y contarle mi intención de llevarla a la pantalla grande”, narra el realizador.

En aquel encuentro, Durant decidió el tenor de su nueva película. Fue luego de que Gorriti le contara pormenores de los minutos previos a su secuestro por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), la madrugada del 6 de abril de 1992.

“ Gustavo me contó que el día que cerraron el Congreso estaba en su casa viendo ‘Alias la Gringa’ . Le había pedido a su esposa que, por favor, nadie lo interrumpiese, pero como sonó insistentemente el teléfono, paró el video y contestó. Era un amigo que lo llamaba para contarle que el ejercito estaba detrás de los opositores. Y mientras guardaba unos archivos que tenía en la computadora, llegaron soldados a llevárselo . Me dijo que estaba asado porque le cayeron encima por ver mi película, y que la historia emblemática de esos años terribles sin duda era la de María Elena Moyano . Saliendo de esa reunión empecé a trabajar en el guion de ‘Coraje’”, recuerda ‘Chicho’ Durant.

Para conocer más del pensamiento de la emblemática luchadora social, el realizador y su equipo de producción entrevistaron a casi 50 personas, entre familiares, amigos, historiadores e integrantes de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES).

“ Fue difícil hacer esta película. Trabajé primero con Alonso Alegría, luego con Andrés Cotler, después con Ana Caridad Sánchez. Fueron seis años de un guion y búsqueda de financiamiento complejos. Era una historia larga y había que encontrar la manera de contarla. Recurrimos a la hermana (Martha Moyano), la madre y viajé a España para hablar con los hijos y el marido de María Elena ”, detalla el cineasta peruano.

“Coraje”, coproducida por Agua dulce films (Perú) y Fernando Colomo PC (España), está basada en un periodo determinante de la vida de María Elena Moyano: desde que el distrito limeño de Villa El Salvador fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1987, gracias al movimiento vecinal organizado, entre otras personas, por Moyano; hasta el 15 de febrero de 1992, día en que la luchadora social fue asesinada por Sendero Luminoso.

“ El mayor reto que enfrenté fue encontrar la parte de la historia de María Elena Moyano que mejor resumía su vida”, asegura Durant.

La película se filmó durante siete semanas en Perú y dos en Madrid, España. Muy pocas escenas se grabaron en Villa El Salvador por temor al grupo terrorista.

“La casa de María Elena y la Federación de Mujeres se filmó en Chorrillos. Fue un rodaje con mucho aplomo y tensión. Sendero todavía estaba dando vueltas, tuvimos que contratar seguridad privada. Cuando filmamos en la Federación de Mujeres encontramos un perro muerto en la puerta. Creímos que era una señal de Sendero. Y cuando filmamos en el cementerio de Villa, antes de la tumba de María Elena había otra que decía Alberto Durant. Me quedé paralizado al verla . Le pedí a mi productora que averigüe qué había detrás de eso. Se trataba de un homónimo. Fueron varias horas de mucha ansiedad”, añade.

Escena de "Coraje". Minutos posteriores al asesinato de María Elena Moyano. (Foto: archivo personal Alberto Durant)

Reto mayor

El cásting fue complejo y prolongado, sobre todo para encontrar a la protagonista. La primera opción fue Ebelin Ortiz, pero el personaje requería una artista de mayor edad y peso físico. Finalmente, luego de varias semanas de búsqueda a nivel nacional, la elegida fue Olenka Cepeda.

“El azar me llevó hacia Olenka. Yo tenía otra actriz bella y talentosísima que iba a hacer el personaje: Ebelin Ortiz. Pero era muy joven, no funcionaba para el papel. Seguí buscando. Puse un aviso en el periódico, aparecieron como quince mujeres y solo una nos llamó la atención por su gran parecido con María Elena. El problema era que no se aprendía la letra. Le di una segunda oportunidad y tampoco pudo. Tuve que decirle que no. Pero es mismo día, por la noche, me llamó mareada para decirme que ella tenía que hacer ese papel. Le dije que la llamaría y le colgué. Era testaruda, impetuosa, desaforada, igualita a María Elena. Una tarde, estaba manejando por Miraflores, pensando qué hacer con ese papel, cuando vi a Olenka. Ese mismo día la llamé y comencé a trabajar con ella”, recuerda el cineasta.

“Con Salvador del Solar la cosa fue distinta. También pasó un cásting porque nunca había hecho cine, debutó en ‘Coraje’. Me impresionó su aplomo y capacidad para actuar, fue una gratísima experiencia trabajar con él. Es una persona extraordinaria, un gran actor. Y en cuanto a la gente que aparecía en las marchas, la mayoría era de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador”, asiente.

"Coraje" tuvo en el rol principal a Olenka Cepeda. La española Rosana Pastor y el peruano Salvador del Solar también formaron parte del reparto actoral. (Foto: archivo personal de Alberto Durant)

Éxito de taquilla

“Coraje” se estrenó en 1998. Llevó cien mi personas a las salas de cine y participó en diferentes festivales. Obtuvo el Gran Premio de la OCIC (Oficina Cinematográfica Católica) en el Festival de Viña del Mar de Chile, en 1998; así como el Colón de Oro (Premio del Público) y el Colón de Oro a la Mejor Actriz (Olenka Cepeda) en el Festival Iberoamericano de Cine de Huelva (España), en 1998.

Escena de "Coraje". (Foto: archivo personal Alberto Durant)

Percepciones

Antes de estrenarse en salas, ‘Chicho’ Durant hizo una exhibición especial en el cine Metro, para las integrantes de la Federación de Mujeres de Villa El Salvador. Al término de la proyección todas terminaron emocionadas, no hubo ningún cuestionamiento sobre la historia.

“Pese a ser una historia de ficción basada en la realidad, con las licencias necesarias para que el filme funcione, todas terminaron satisfechas, emocionadas. La película les tocó el alma”, destaca el realizador.

María Elena Moyano. Dirigente vecinal. Asesinada en 1992 por Sendero Luminoso. (Foto: El Comercio)

El Ministerio de Cultura del Perú, a través de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, anunció hace unos días que la versión restaurada de la película podrá verse de manera gratuita en todo el territorio latinoamericano hasta el 15 de marzo en la plataforma de cine latinoamericano Retina Latina.

VIDEO RECOMENDADO

"Samichay": Película peruana es reconocida en Festival de Cine de Viña Del Mar La película peruana “Samichay, en busca de la felicidad” recibió dos premios en el prestigioso Festival de Cine de Viña del Mar en Chile. La cinta fue galardonada con el Premio Universidad de Valparaíso a Mejor Director de largometraje de ficción y el Premio de la Crítica Especializada. (Fuente: Latina: TV)

TAMBIÉN PUEDES LEER