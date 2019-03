"La cita perfecta":  mira el tráiler de la nueva película de Noah Centineo para Netflix

Noah Centineo, quien conquistó con sus papeles en las películas de Netflix "To All the Boys I've Loved Before" y "Sierra Burguess es una loser", regresa a la pantalla con una nueva comedia romántica, "The Perfect Date" ("La cita perfecta" en español).



A él, se unen las actrices Camila Mendes y Laura Marano en la nueva película de Netflix que se estrenará a nivel mundial el 12 de abril.

Esta película cuenta la historia de Brooks Rattigan (Noah Centineo), un joven adolescentes que tiene las habilidades académicas para ingresar a la escuela soñada Yale, pero lo que falta es un excelente programa extracurricular, y el dinero.



Cuando aprovecha la oportunidad de ganar algo de dinero extra haciéndose pasar por el novio de una chica segura de sí misma y amante de las botas de combate llamada Celia Lieberman (Laura Marano), descubre que tiene una habilidad especial para ser la cita perfecta.



Junto con su amigo programador Murph (Odiseas Georgiadis), Brooks lanza una aplicación que se vende a sí mismo como el mejor chico para todas las citas.

En el camino, conoce a la chica de sus sueños (Camila Mendes). Pero cuando el negocio comienza a crecer, Brooks debe reevaluar todo lo que una vez estuvo seguro.

Mira el tráiler oficial aquí: