Lo mismo, pero peor

Esto queda mejor ejemplificado en “The Karate Kid Part III” (1989), una cinta que fue rechazada tanto por el público como por la crítica especializada por ser casi una repetición de los eventos de la original.

Para aquellos que no se acuerdan del argumento de la tercera parte, en esta el villano de la película original, John Kreese (Martin Kove) le pide ayuda a su antiguo compañero de Vietnam Terry Silver (Thomas Ian Griffith) para vengarse de Daniel y el señor Miyagi.

Para la revancha Silver crea un elaborado plan en el que obliga a Daniel a ingresar nuevamente al torneo de karate local a pesar de las objeciones de Miyagi, a la vez que se ofrece a enseñarle su versión retorcida del karate para que luego sea humillado por su propio pupilo Mike Barnes (Sean Kanan) frente a todo el público. Al final su complot es descubierto por los protagonistas y Daniel logra vencer a Barnes en su duelo, arruinando nuevamente la reputación de Cobra Kai.

Terry Silver (Thomas Ian Griffith) y John Kreese (Martin Kove) en "The Karate Kid Part III". (Foto: Columbia Pictures)

Calificada de reiterativa, la cinta fue rápidamente castigada por las audiencias. Es así que en las taquillas la película solo recaudó US$39 millones, un poco más de un tercio de los US$ 115 millones que consiguió “The Karate Kid Part II” (1986) y menos de la mitad de lo que consiguió la primera parte en 1984. La crítica no fue más amable con la cinta, que actualmente mantiene un 15% de ‘frescura’ en Rotten Tomatoes, mucho menos que el 89% de la primera parte y el 45% de la segunda.

Lo cierto es que esta poca apreciación por “The Karate Kid Part III” no es poco común, e incluso fue compartida por algunas de las personas que fueron cruciales para su realización como su estrella Ralph Macchio, su director John G. Avildsen y su guionista Robert Mark Kamen, quienes en diversas ocasiones han salido para criticar esta secuela.

Estas críticas en muchos aspectos reflejan lo que vio que desaprobó el público, con el director Avildsen, conocido por su rol en las películas de “Rocky”, describiendo a “Karate Kid Part 3” como “una pobre imitación de la primera” durante una sesión de preguntas y respuestas.

Ralph Macchio, quien fue descrito como inusualmente conflictivo durante la filmación de la tercera parte por su coestrella Robyn Lively -Jessica en la cinta-, admitiría años después que su desaprobación de la película estaba detrás de su mal humor durante las grabaciones.

En una entrevista con el podcast Sway, conducido por Kara Swisher, Macchio explicó que su desaprobación de la película no tenía nada que ver con las personas involucradas, sino con el desarrollo de su personaje durante la cinta. “Sentí que el personaje de (Daniel) LaRusso nunca avanzó. Se sentía como si estuviéramos rehaciendo la primera película como si fuera una especie de caricatura, sin su corazón y alma”.

Con tan poco entusiasmo por parte del elenco, ¿por qué se hizo la película? Resulta que el “Karate Kid Part III” que vimos no fue la idea original de los realizadores. En una entrevista con Crave Online su guionista, Robert Mark Kamen, reveló que inicialmente la cinta iba a ser una película de ‘kung fu’ ambientada en la China del siglo XVI y protagonizada por los antecesores del señor Miyagi y cómo aprendieron a pelear.

La versión original de "The Karate Kid Part III" iba a explorar los orígenes del estilo de artes marciales de Miyagi en China. (Foto: Columbia Pictures)

“Como el señor Miyagi le dice a Daniel en la primera película, el primer Miyagi fue un pescador que se emborrachó y quedó dormido en su barco, el cual se fue a la deriva a China donde pasó 10 años y aprendió karate”, recordó Kamen. El argumento de su hipotética tercera cinta repetiría el viaje. “Daniel y el señor Miyagi están en un barco. Y todo pasa cuando Daniel recibe un golpe en la cabeza y tiene un sueño. Está en un coma o algo y ven un barco en la niebla. Este atraca y el señor Miyagi y Daniel siguen al primer antecesor de los Miyagi en China y se involucran en esto.”

Al final, esta idea fue rechazada por los ejecutivos de Columbia Pictures, quienes no querían cambiar la franquicia e incluso contrataron a alguien más para hacer el guion. Cuando Dawn Steel reemplazó a Guy McElwaine como la cabeza del estudio, esta le ofreció a Kamen el equivalente de un cheque en blanco para escribir la versión de “Karate Kid Part III” que conocemos.

“No quería hacerlo, pero terminé haciéndolo porque en primer lugar lo solicitaron. Me dijeron ‘¿quieres que alguien más arruine al Sr. Miyagi? Porque vamos a hacer esta película’. Y yo dije, ‘Está bien, lo haré’”.

Curiosamente, la idea de visitar China tendría frutos en 2010, cuando Jackie Chan y Jaden Smith intentaron sin mucho éxito revivir la franquicia, esta vez utilizando el ‘kung fu’ que fue la base del estilo de karate de Miyagi.

La versión de "The Karate Kid" protagonizada por Jackie Chan y Jaden Smith se estrenó en junio del 2010 (Foto: Columbia Pictures)

La redención

La redención de “The Karate Kid Part III” vino más de dos décadas después con la salida de “Cobra Kai”, ya que los creadores de la serie son, contra la opinión de la mayoría, grandes aficionados de la tercera entrega de la trilogía y han sabido aprovecharla haciendo referencias a la cinta en las tres temporadas del popular programa.

Y si bien la mayor de estas es las menciones a Terry Silver, así como sus apariciones en ‘flashbacks’ en la tercera temporada, quizás su mayor impacto se ve en el personaje de Daniel LaRusso y su actitud contra al Cobra Kai.

Los eventos de "The Karate Kid Part III" influencian la actitud de Daniel LaRusso (Macchio) respecto al Cobra Kai en la serie. (Foto: Netflix)

Es así que en el sexto episodio de la segunda temporada, titulado “Take a Right” Daniel tiene una desgarradora conversación con su hija Sam (Mary Mouser) donde explica el origen de su animadversión por ese estilo de artes marciales.

“Cobra Kai vende poder, fuerza, y cuando yo me uní yo era, bueno yo era débil. Era en 1985, acababa de ganar mi primer All-Valley, y el señor Miyagi no quería que compitiera más. A él nunca le gustó la idea de pelear por trofeos en primer lugar. Así que tuvimos una gran discusión y ¿qué hice? Me uní a Cobra Kai. Aprendí a golpear primero, golpear duro, no mostrar piedad, y me convirtió en un joven enojado y violento. Me cambió”.

Es así que si bien “The Karate Kid Part III” puede ser la peor película de la franquicia, el reconocer en vez de olvidar este capítulo vilipendiado de la historia ha hecho a “Cobra Kai” una mejor historia. Y con la posible inclusión de Terry Silver en la siguiente temporada, los efectos de la tercera parte se seguirán sintiendo en el programa a futuro.

