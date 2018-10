"Coldplay, la película" se estrenará en Perú en noviembre

Por primera vez, Coldplay, una de la bandas más aclamadas del mundo compartirá su historia en la pantalla grande en el filme “Coldplay: A Head Full Of Dreams”, un documental que sigue la historia de la agrupación musical desde sus inicios hasta su consagración.

El estreno está programado para el próximo 14 de noviembre, a las 8 p.m., en más de 2,000 cines al rededor del mundo. Las entradas del filme grabado a lo largo de los 20 años de trayectoria de la banda británica estarán a la venta desde este viernes 19 de octubre

“A Head Full Of Dreams” es un retrato profundo e íntimo de la espectacular carrera de Coldplay, desde que se dio a conocer en los pubs de Camden hasta sus masivas actuaciones en estadios de todo el planeta. En el corazón de la historia se encuentra la inquebrantable hermandad de la banda, que se ha mantenido unida superando muchos altibajos.

Bajo la dirección de Mat Whitecross, la película mostrará actuaciones y canciones icónicas de la agrupación como “Fix You” y “Viva la vida” con momentos íntimos, escenas entre bastidores, que revelan la fraternidad y profunda amistad de sus integrantes.

También, con secuencias de video en vivo, en “Head Full Of Dreams” se ve a la banda reflexionar sobre sus dos décadas de exitosa permanencia en el mercado de la música, que les ha valido más de 5.5 millones de fanáticos en todo el mundo.

Mat Whitecross, conocido además por ser el director de “Supersonic”, aplaudido documental de Oasis (2016), fue testigo del nacimiento de Coldplay. Él conoció a los cuatro amigos de la universidad (Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion y Jonny Buckland) en Londres, aún antes de que la banda se formara.

Mat estuvo junto a ellos desde el primer ensayo, realizado en una pequeña habitación para estudiantes, capturando su música y registrando atesorados momentos de la convivencia de sus integrantes.

Desde entonces, Whitecross ha dirigido videos emblemáticos, incluidos “Paradise”, “A Sky Full Of Stars” y “Adventure Of A Lifetime” y continúa documentando la evolución musical y personal de la banda.

Cabe destacar que este documental fue filmado durante la gira “A Head Full Of Dreams Tour”, certificada como la tercera más grande de todos los tiempos.

"Coldplay: A Head Full of Dreams" en UVK Multicines. (Video: YouTube)

CANCIONES EN VIVO

Junto con la presentación de “A Head Full Of Dreams” en Amazon Prime Video, Coldplay estrenará tres canciones en vivo, disponibles para su emisión solo en Amazon Music, a partir del viernes 26 de octubre.

Las canciones son "Stayin 'Alive” (Live at Glastonbury) de Coldplay & Barry Gibb, “Nosotros contra el mundo” (Live in Leipzig) y “Don't Panic” (Live in Paris).

Datos:

Título: “Coldplay: A Head Full of Dreams”

Fecha: 14 de noviembre del 2018 a las 8 p.m.

Director: Mat Whitecross

Reparto: Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion, Jonny Buckland

Tiempo de ejecución: 115 minutos