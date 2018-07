San Diego Comic Con: ¿Stan Lee aparecerá en película de DC Comics?

El escritor y editor de cómics Stan Lee tendrá una presentación especial es una película de DC Comics. El anuncio fue hecho durante la San Diego Comic Con 2018 celebrada en California.



La noticia de la aparición de Stan Lee en un filme de DC Comics sorprendió a todos los fanáticos de los cómics y las películas de superhérores del mundo. ¿Por qué tendría que aparecer Stan Lee en una película de su eterno "rival"?



La explicación es muy sencilla. Stan Lee siempre ha tenido una relación de admiración y respeto con la casa de Batman, Superman, Wonder Woman y más. Lee siempre tomó "inspiración" de los personajes de DC para crear nuevos héroes. Solo hay que mencionar que la creación de los X-Men es casi una copia de Doom Patrol de DC.



La relación de Marvel y DC fue mucho más lejos cuando crearon el Marvel vs DC y también cuando Stan Lee creo historias alternas para personajes de DC como Green Lantern, Batman o Superman en el 2001.

¿En qué película de DC aparecerá Stan Lee? El padre de Spiderman solo prestará su voz para una determinada escena de la película animada de los 'Jóvenes Titanes' que es dirigida al público infantil.



'Teen Titans Go! to the Movies' se estrenará el próximo 23 de agosto y en su versión en inglés contará con la "aparición" de Stan Lee.

Crónica de un cameo anunciado



Como se recuerda, fue en el 2016 que Stan Lee manifestó sus deseos de aparecer en una película de DC. "Quiero hacer más cameos. Quiero que la gente sepa que no tiene por qué ser en una película de Marvel, no sé porqué DC todavía no me ha llamado. ¡Podrían usarme!", indicó Stan Lee.