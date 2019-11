El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dio inicio el sábado a una maratón de 10 días de filmes de todo el mundo con “Los muchachos de antes no usaban arsénico”, del director argentino José Martínez Suárez, quien fue su presidente durante la última década hasta su muerte en agosto pasado a los 93 años.

La 34 edición del único festival de Clase A de América Latina entregará el premio Astor de Oro póstumo a la memoria de Martínez Suárez, a quien está dedicada la muestra de este año, y el Astor a la Trayectoria a la actriz argentina Graciela Borges, en una ceremonia que se realizará en el Teatro Auditorium de la ciudad balnearia ubicada 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Desde el sábado y hasta el 18 de noviembre, los espectadores podrán disfrutar de 500 proyecciones de 300 filmes de directores nuevos, consagrados y vanguardistas de todo el mundo, muchas de las cuales participarán en siete competencias oficiales en las que se inscribieron un récord de 4.000 producciones.

En la competencia internacional se presentarán filmes de directores como el español Jonás Trueba, el brasileño Karim Ainouz, el francés Oliver Laxe, la alemana Angela Schalenec, el portugués Pedro Costa y los argentinos Paula Hernández, Mariano González y Ezequiel Radusky, entre otros.El evento además brindará la posibilidad de ver películas que sobresalieron en festivales internacionales y que se perfilan como candidatas en la temporada de premios.En la sección Autores se podrán obras de aclamados cineastas como el último filme de Warner Herzog, “Family Romance LLC”; “Liberté”, de Albert Serra; “Una vida oculta”, de Terrence Malick, “Parasite”, de Bong Joon-ho; y la polémica “Jojo Rabbit”, de Taika Waititi.

En tanto, la sección Nuevos Autores permitirá conocer películas como “La noche de los nerds”, de Olivia Wilde; y “Babenco, tell me when I die”, el documental de Bárbara Paz sobre el cineasta argentino-brasileño Héctor Babenco.

La nota musical del festival la dará Lee Ranaldo, integrante de la banda de rock Sonic Youth, quien será jurado de la Competencia Latinoamericana, presentará junto a Leah Singer el show experimental “Contre Jour” y acompañará el documental “Sonic Youth: NYC and Beyond”, del director Aaron Mullan, que es parte de la sección competitiva Banda de Sonido Original.Como en la edición anterior, el festival que dirige Cecilia Barrionuevo realizará la segunda edición del foro de perspectiva de género, que busca reflexionar sobre la construcción de igualdad en los diferentes ámbitos cinematográficos, en un país con fuertes colectivos de mujeres que vienen reclamando paridad.

La película de clausura del festival será “El irlandés”, de Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, que podrá verse en pantalla grande antes de llegar a Netflix el 27 de noviembre.