Es la era de Hiboria, una época donde los fuertes dominan y los débiles son oprimidos. Dentro de este caos nace un combatiente sin igual, un guerrero de Cimmeria que utilizó su fuerza para convertirse en rey y que es conocido alrededor del mundo como Conan, el bárbaro. Y resulta que este 14 de mayo se cumplen 40 años desde que Arnold Schwarzenegger llevó a la pantalla grande por primera vez a este guerrero en la apropiadamente llamada cinta “Conan the Barbarian”.

Dirigida por John Milius y con guion de Oliver Stone, “Conan the Barbarian” es pura fantasía de poder, presentando al espectador con un carnaval de violencia, sexo y acción. Schwarzenegger - entonces todavía un desconocido en Hollywood - interpreta al personaje titular como una casi imparable fuerza contra sus enemigos, donde sus contratiempos son solo momentáneos a pesar de los graves peligros. Esto queda resumido en la frase con la que abre la película “Aquello que no nos mata, nos fortalece”, refrán atribuido a Friederich Nietzsche que describe perfectamente el pathos del filme.

Lo acompañan en el elenco Gerry Lopez como el arquero Subotai y Sandahl Bergman como la pirata Valeria. Mientras tanto, el villano de la película es interpretado por James Earl Jones - la inconfundible voz de Darth Vader - en un papel no menos siniestro: el sanguinario hechicero Thulsa Doom. El reconocido actor sueco Max von Sydow también participa en la película como el rey Osric, quien encomienda a Conan la misión de rescatar a su hija (Valérie Quennessen) de un culto, y eleva la calidad del filme solo con su presencia.

A su estreno, “Conan the Barbarian” tuvo un recibimiento mixto por la crítica, que si bien elogiaron la elección de Schwarzenegger en el rol protagónico, también reprocharon la confusa y a veces incoherente historia. A pesar de esto el resultado en las taquillas fue bueno, recaudando casi US$69 millones en todo el mundo, más de tres veces el presupuesto de US$20 millones invertido por Universal Pictures. El éxito de la cinta ameritó que se produjera una secuela titulada “Conan the Destroyer” en 1984, así como el spin-off “Red Sonja” (1985).

A pesar de su popularidad, sería equivocado decir que la película “Conan the Barbarian” empezó la fiebre de películas de espadas y hechicería que pasaron a dominar la década de los 80. Dos años antes se estrenó “Hawk the Slayer” en el Reino Unido, mientras que en 1981 salieron filmes como “Dragonslayer” y la serie de dibujos animados “He-Man and the Masters of the Universe”, también de temática similar. Pero Conan no nació en la pantalla grande y su influencia es mucho más antigua y profunda en la literatura de fantasía, comenzando con su primera aparición en la páginas de la revista Weird Tales el año 1932.

Un personaje que perdura

Conan fue creación de Robert E. Howard, un escritor estadounidense que introdujo al personaje con la historia “El fénix en la espada”, lanzada en la edición de febrero de 1932 de la revista Weird Tales.

Esta publicación, junto a otras contemporáneas como Argosy y Amazing Stories, eran conocidas como revistas ‘pulp’, en referencia al papel de baja calidad donde eran impresas. Su contenido era usualmente bajo en calidad literaria, aunque alto en emociones, acción, aventura y sexualidad, haciéndolo el lugar perfecto para la popularización de Conan.

Además… El 'pulp' y sus autores Aunque las ‘pulp magazines’ eran conocidas apelaban a los gustos menos refinados de la literatura, esto no significaba que todo el material que se publicaba en sus páginas fuera de baja calidad. Es así que autores como Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke y H. G. Wells y H. P. Lovecraft publicaron sus historias en este tipo de revistas.

El tiempo de Robert E. Howard con el personaje fue corto, ya que solo dos años después de la creación de Conan, el escritor se quitó la vida. En total, escribió solo 21 historias sobre su héroe bárbaro, las cuales se convirtieron en la semilla de la mitología de este personaje que otros escritores fueron aportando a lo largo de los años.

Conan, ilustrado

Un factor que ayudó a establecer al personaje en la memoria colectiva fueron las pinturas sobre Conan que hizo el pintor estadounidense Frank Frazetta, las cuales sirvieron como portadas para las antologías y novelas de la franquicia en las décadas de los 60 y 70.

Detalladas, titilantes y violentas, las imágenes servían para invitar al lector a comprar los libros. Curiosamente el propio Franzetta nunca leyó las historias del héroe bárbaro y sus ilustraciones solo coincidían con el contenido de los libros ocasionalmente. “No leí nada de eso... Lo dibujé a mi manera”, dijo Frazetta según Spectrum. “Eran realmente salvajes. Y se puso de moda. No me importaba lo que la gente pensara. La gente que compraba los libros nunca se quejaba de ello. Probablemente no los leían”

Pero quizás la mayor contribución a la longevidad del personaje fueron los cómics de “Conan, el bárbaro” que lanzó Marvel Comics a partir de octubre de 1970 y que persistieron por más de dos décadas. Es aquí también donde la historia de el bárbaro se cruza con la de un artista peruano.

Hablamos de Pablo Marcos (Chincha Alta, 1937), quien tras una exitosa carrera dibujando tiras cómicas en revistas como Rochabus y Zamba Conuto, emigró a los Estados Unidos en la década 70 para involucrarse con la industria de cómics, ganándose fama como un hábil entintador, es decir el artista que define los dibujos en los cómics, dándoles profundidad y forma.

Tras pasar por varias tiras cómicas de terror, donde su estilo detallista ayudó a ensalzar los zombies y otros tipos de monstruos, Marcos participó en las historietas de “Conan”, donde junto a los dibujos de John Buscema trajo una calidad a las páginas de las historietas que hacía recordar las pinturas de Frazetta.

Hoy “Conan, el bárbaro” mantiene una elevada popularidad, con filmes, videojuegos y tiras cómicas todavía en publicación. Y si bien el personaje ha sufrido algunos reveses, como por ejemplo el desastroso recibimiento de su película reboot en 2011 con Jason Momoa en el rol protagónico, la franquicia muestra una resistencia digna de su personaje principal. O, volviendo a la frase de Nietzsche, “aquello que no nos mata, nos fortalece”.