El conjuro 3: fecha de estreno, tráiler, sinopsis, actores y personajes | The Conjuring 3 | Una de las historias de terror más icónicas de los últimos años volverá a la pantalla grande bajo la dirección de Michael Chaves en lugar de James Wan. “The Conjuring”, conocida como “El conjuro” en Latinoamérica y “Expediente Warren” en España, tendrá una tercera entrega que promete ser más terrorífica que sus anteriores cintas.

Con una historia secreta pero sobre la que se tienen algunas sospechas, “El conjuro 3” es dirigida por Chaves, el cineasta a cargo de “La maldición de La Llorona”, y escrita por David Leslie Johnson (“El conjuro 2”). Además, cuenta con la participación de Patrick Wilson y Vera Fermiga como Ed y Lorraine Warren, la pareja de investigadores paranormales que encabezan la franquicia.

Las dos primeras películas de “El conjuro” recaudaron más de US$ 600 millones a nivel mundial y recibieron la aprobación de la crítica internacional. El tercer título no sería la excepción.

“Annabelle”, “La monja” y “The Crooked Man” -en desarrollo- forman parte de la misma franquicia. “La maldición de La Llorona” incluso ofrece un guiño a “El conjuro”, cuando sugiere la existencia de los Warren.

HISTORIA Y SINOPSIS DE "EL CONJURO 3"

Si bien James Wan no dirigirá la película, sí continuará en el proyecto como productor, y con esa autoridad adelantó a Bloody Disgusting que la tercera película de la saga principal no se limitará a una casa embrujada, sino dará un salto aún más mediático, y estas palabras que están siendo interpretadas de dos formas: “El conjuro 3” abordaría el caso de Arne Cheyenne Johnson o el de Bill Ramsey.

“Creo que fue la primera vez en la historia de Estados Unidos en que un acusado usó la posesión como un causal, una excusa,” explicó Wan. “Todas las películas de ‘El conjuro’ están basadas en los archivos de casos reales de los Warren. Creo que eso es importante. Es importante que la base madre se mantenga real y se inspire en personas reales”, continuó el reconocido cineasta.

EL CASO ARNE CHEYENNE JOHNSON

Arne Cheyenne Johnson es un estadounidense que aseguró haber matado a su casero como consecuencia de una posesión demoníaca.

El caso ‘The devil made me do it’ (‘El diablo me obligó a hacerlo’) data de 1981 y se popularizó en el Tribunal Superior de Connecticut. Cuando era procesado por homicidio en primer grado, Arne Cheyenne Johnson se declaró no culpable del asesinato de Alan Bono y los Warren testificaron en su defensa, que argumentaba la “posesión demoníaca” como causal del delito. ¿Acaso esta descripción no coincide con lo expresado por Wan?

Al final, el acusado fue condenado a entre 10 y 20 años de cárcel, aunque solo cumplió 5 de estos.

EL CASO BILL RAMSEY

Bill Ramsey es el nombre del protagonista del libro “Werewolf: The True Story of Demonic Possession” (Hombre lobo: La verdadera historia de la posesión demoníaca"), que los Warren publicaron para dar cuenta de un caso que enfrentaron en Southend, Inglaterra. Ramsey decía haber sido poseído por un demonio que parecía un lobo y que eso detonaba sus ataques violentos. Eventualmente, los Warren intentaron exorcizarlo.

Hasta antes del estreno de la tercera película de Anabelle -junio de 2019-, parecía seguro que “El conjuro 3” seguiría el caso de Cheyenne Johnson, pero en “Annabelle Comes Home” hay una referencia directa al drama del supuesto hombre lobo. Incluso Wan y Farmiga bromearon en el pasado con esta criatura.

El hombre lobo de Essex es uno de los monstruos que se manifiesta en “El conjuro 3”, incluso con un libro presuntamente rasgado por él mismo, y si bien tiene varios minutos en pantalla, todavía podría tener su propia película, tal como ocurrió en el pasado con Annabelle o La Monja.

Ahora, en la última película de Annabelle también puede verse un metraje inédito de los Warren realizando un exorcismo, del que no se sabe mucho. Bien podrían estar imágenes conectarse con alguno de los casos mencionados.

ACTORES Y PERSONAJES DE "EL CONJURO 3"

El regreso de Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren fue confirmado por la producción de "El conjuro 3". Sobre el resto del elenco aún no hay noticias.

Patrick Wilson declaró en noviembre de 2019 que el proceso de hacer “El conjuro 3” “fue fantástico”, debido a que el título tiene “una sensación diferente”.

“Sigue siendo los mismos huesos; siguen siendo Ed y Lorraine, (pero) una vez más estamos empujando a nuestros personajes a lugares a los que no han ido. La película será una buena adición porque definitivamente es una bestia diferente”, dijo el actor a The Hollywood Reporter.

Por su parte, Vera Farmiga compartió con Entertainment Weekly que “me encanta interpretar a este personaje, (Lorraine), de verdad”, en especial por la relación de “cercanía y unión” que mantiene con Ed, su esposo.

TRÁILER DE "EL CONJURO 3"

El rodaje de “The Conjuring 3” comenzó el 3 de junio de 2019, aunque todavía no tiene ningún avance oficial. Probablemente tenga que esperarse hasta principios de 2020 para ver el primer tráiler de la película.

Por lo pronto, mira los tráileres de las anteriores película de la franquicia.

FECHA DE ESTRENO DE "EL CONJURO 3"

“El conjuro 3” será estrenada el viernes 11 de septiembre de 2020 en Estados Unidos. Las fechas para el resto del mundo todavía faltan anunciarse.