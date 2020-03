“El Hoyo”, película ganadora en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el 2019, viene causando gran revuelo entre todos los suscriptores de Netflix.

La cinta, que se convirtió en la primera película española en ganar el premio a Mejor película en el Festival de Cine de Sitges, fue adquirida por Netflix antes de su estreno de los cines en todo el mundo en el 2019.

El portal streaming revela más sobre la producción española con la siguiente sinopsis: “En una prisión en la que los reclusos de los pisos de abajo comen las sobras de los de arriba, un hombre intenta implementar un cambio para igualar las condiciones."

Este es un listado de las películas que guardan relación “El Hoyo”:

“Cube” | 1997

Un grupo de siete personas son drogadas y llevadas a un extraño recinto. Cuando despiertan se dan cuenta de que están en el interior de un enorme cubo. Observan que cada uno de ellos tiene una profesión distinta y no tienen ningún tipo de relación entre ellos, por lo que no entienden qué y quién les ha puesto ahí. Sin perder tiempo se ponen a cooperar para intentar salir de ahí antes de que sea demasiado tarde.

Conforme va transcurriendo la trama observan que de cada habitáculo salen otras seis puertas más que llevan a otro cubo exactamente igual, pero descubren que hay numerosas trampas mortales.

Leaven, la matemática del grupo, descubre que hay una secuencia de números que se repiten en cada una de las salas, así que la solución a sus problemas podría estar al resolver el enigma.Mientras tanto, la incertidumbre y la locura harán mella en el grupo formándose conflictos entre ellos.

“Das Experiment” | 2001

A fin de realizar un estudio científico sobre el comportamiento humano, el profesor Thon encierra a veinte voluntarios, hombres comunes y corrientes, en un entorno carcelario. Ocho de ellos son designados para ser los guardianes y los doce restantes los prisioneros. La regla es simple: como en una verdadera prisión, los presos deben obedecer a los guardianes, que están a cargo de mantener el orden. Progresivamente, la situación se deteriora y la frontera entre la experiencia y la realidad se vuelve cada vez más difusa. A algunos se les sube el poder a la cabeza y otros sufren atentados contra su libertad y su dignidad. Cada día que pasa, el poder y la autoridad se enfrentan con más violencia contra la rebelión. El experimento supera todo lo previsto. Las verdaderas personalidades se revelan. A partir de ahora, el reto ya no es científico: se trata, por encima de todo, de salir con vida.

“The Cabin in the Woods” | 2012

Cinco amigos quieren pasar un fin de semana tranquilos, sin que nadie los moleste, en una cabaña perdida en lo más profundo del bosque. Ellos son Dana (Kristen Connolly), Curt (Chris Hemsworth, Jules (Anna Hutchison), Marty (Fran Kranz) y Holden (Jesse Williams) y lo que no saben es que van a hacer un experimento con ellos que les llevará al límite del horror.

La cabaña no es más que una trampa mortal que servirá para ponerlos a prueba a través de toda clase de peligrosas tareas de supervivencia que tendrán que superar. Alguien los está manipulando para llevarlos al límite de sus fuerzas y mientras, los observan para analizar cada una de sus reacciones. El ambiente y el escenario son ideales para una película de terror, así que aquellos que los vigilan les suministrarán todos los ingredientes necesarios para que ellos vivan su propia película de terror.

“Snowpiercer” | 2013

Un fallido experimento para solucionar el problema del calentamiento global casi acabó destruyendo la vida sobre la Tierra. Los únicos supervivientes fueron los pasajeros del Snowpiercer, un tren que recorre el mundo impulsado por un motor de movimiento eterno. Adaptación de la novela gráfica “Le Trasperceneige”, escrita por Jean-Marc Rochette y Jacques Loeb.

“High-Rise” | 2016

En un Londres ficticio ambientado en el futuro, se construye un edificio de 40 pisos de alto con 1.000 apartamentos, piscina, supermercado, colegio y todo tipo de servicios. Su nombre: la Torre Elysium. La construcción parece cumplir con todas las comodidades de la vida moderna, sus inquilinos están contentos con sus respectivas propiedades, pero de lo que no se percatan es que con tantas facilidades se aislarán del mundo exterior e involuntariamente crearán su propia sociedad.

El doctor Robert Laing (Tom Hiddleston) se acaba de mudar a este edificio. Buscando pasar desapercibido, el recién llegado se sentirá pronto perturbado ante la posibilidad de que este orden utópico no sea tan perfecto como parece. De repente, la energía del edificio se corta y los ascensores dejan de funcionar. La comunidad del edificio acaba dividiéndose en tres grupos, los habitantes de las plantas bajas, medias y altas, siendo estos últimos los que tienen los apartamentos más lujosos. Pronto se originarán violentas peleas entre los vecinos, quedando a un lado los buenos modales y surgiendo los instintos más primitivos. Ya no se trata de vivir en el edificio, si no de sobrevivir.

Adaptación de Rascacielos (1975), la novela distópica del escritor J. G. Ballard, dirigida por Ben Wheatley y protagonizada por Tom Hiddleston. Completan el reparto de actores Jeremy Irons, Sienna Miller, Luke Evans y Sienna Guillory.

“The Circle” | 2017

Mae Holland (Emma Watson) acaba de ser contratada para trabajar en El Círculo, la empresa de internet más prestigiosa del mundo. La joven está entusiasmada por formar parte de una compañía tecnológica puntera que, además, ofrece fiestas y múltiples actividades a sus empleados que se celebran dentro de la oficina. Pero poco a poco, Mae empieza a descubrir que bajo esa amigable fachada se esconde una compañía que ejerce un excesivo control que no sólo afecta a sus empleados, sino también al resto de usuarios de la Red.

Esta adaptación de la novela homónima escrita por David Eggers está dirigida por James Ponsoldt . El reparto está formado por Emma Watson, John Boyega, Karen Gillan, Ellar Coltrane, Boyhood, y Tom Hanks.

“Escape Room” | 2019

Seis desconocidos reciben un misterioso paquete. En su interior, se encuentra un mensaje que promete al propietario una oportunidad para alejarse de su vida rutinaria. El grupo llega a la localización señalada y se dan cuenta de que se disponen a competir en una escape room. Pronto descubrirán que, sea quien sea, el que ha organizado el juego conoce todos y cada uno de los detalles de sus vidas. Ahora no tendrán más remedio que encontrar las pistas y resolver el puzzle. Solo así saldrán con vida de esa habitación.

Thriller psicológico dirigido por Adam Robitel que protagonizan Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Jay Ellis, Nik Dodani y Tyler Labine.

