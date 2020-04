“Mulan” y “Sin tiempo para morir” eran algunos de los grandes estrenos que estarían en la cartelera peruana en abril, sin embargo, la pandemia del Covid-19 hizo que sus fechas de estreno cambiarán. Así como estas ficciones, otros títulos, incluso, peruanos han tenido que modificar su fecha de estreno.

Una de las películas que no se estrenará en abril es “El secreto”, esta película narra la vida de una joven viuda con tres hijos, que contrata a un hombre para arreglar su casa después de una terrible tormenta.

A medida que el hombre se acerca a la familia, comparte su filosofía de creer en el poder del pensamiento para conseguir lo que queremos, pero la viuda pronto se da cuenta de que tiene una conexión secreta con su pasado.

Una de las cintas que más dificultad ha tenido es “Sin tiempo para morir”, la última película del famoso James Bond. En un principio tenía fijado el estreno a finales de 2019, sin embargo, el abandono del director trastocó los planes de la productora, retrasando todo el proyecto unos meses más.

Se estrenaría el dos de abril, sin embargo, volvió a sufrir un nuevo retraso, debido a la expansión del Coronavirus por el mundo. La nueva fecha de estreno de la película es el próximo 12 de noviembre de 2020, teniendo que competir con películas como “Dune”, “Los Eternos” o “Raya and the last dragon”.

El filme “Rápido y Furioso 9”, tenía contemplado el estreno de su nueva entrega para fines de abri, sin embargo, tuvo que cambiar su fecha de estreno debido a la coyuntura mundial y recién se podrá ver a partir de abril de 2021. Será una larga espera para ver la nueva entrega de la cinta protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris y Nathalie Emmanuel.

En la galería que abre este artículo, podrás ver qué otras cintas no se estrenarán en Perú debido a Covid-19.

