La continuación de la saga de películas sobre los carismáticos “minions”, titulada “Minions: The Rise of Gru”, no se estrenará hasta el 2 de julio de 2021, después de que Universal Studios decidiera aplazar su lanzamiento un año por el coronavirus.

La nueva fecha obligará, además, a posponer el estreno de "Sing 2" a las navidades de 2021, ya que el día en el que los "minions" regresarán a la gran pantalla estaba reservado anteriormente para esta película.

Estos dos movimientos propiciados por la crisis del COVID-19 han alterado por completo el calendario de Universal, que ha pospuesto indefinidamente el estreno de una tercera cinta hasta 2022: El musical “Wicked” basado en la obra de Broadway sobre las brujas de “The Wizard of Oz”.

La primera de las películas afectadas, “Minions: the rise of Gru”, será la continuación de la cinta “Minions”, estrenada con éxito en 2015 como una película derivada de la franquicia “Despicable Me” y centrada en los populares “enanos” amarillos.

La trama de la nueva entrega viajará hasta el año 1970 para contar los orígenes de Gru, el malvado científico para el que trabajan los inocentes personajes y que en su adolescencia soñó con imitar a sus ídolos villanos.

La secuela de “Los Minions” se estrenará en el 2021. (Foto: Illumination Entertainment)

“Despicable Me”, la franquicia de la que derivan ambas cintas, nació con una película en 2010, cuyo éxito ha dado lugar a tres filmes y dos películas derivadas.

La idea surgió del español Sergio Pablos, recientemente nominado al Óscar a la mejor película de animación por “Klaus” (2019), pero el proyecto finalmente acabó en Universal y tras su estreno la crítica alabó el proyecto y lo comparó con las películas “inteligentes” de Pixar y Looney Tunes, recuerda el portal Rotten Tomatoes.

La cancelación de estos filmes sigue la dinámica de otros estudios como Sony que, debido a la crisis global por el coronavirus, no estrenará ninguna película en verano y retrasará “Ghostbusters: Afterlife” y “Morbius”.

Continúa así la oleada de cancelaciones y aplazamientos en el calendario fílmico de 2020, que ya ha visto postergados o suspendidos sin fecha de estreno las presentaciones de “No Time to Die” (James Bond), “Fast & Furious”, “Mulan”, “Black Widow” o “Wonder Woman 1984”, entre muchas otras.

