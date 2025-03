Tras haber sido archivada por Warner Bros. en medio de recortes presupuestarios, la película Coyote Vs. Acme finalmente verá la luz. Ketchup Entertainment confirmó la compra de los derechos mundiales de la cinta híbrida de acción real y animación, que llevará a Wile E. Coyote a la gran pantalla. Se estima que la operación se cerró en 50 millones de dólares, y su estreno en cines está programado para 2026.

Gareth West, director ejecutivo de Ketchup Entertainment, celebró la adquisición, destacando el valor de la película tanto para los fanáticos de Looney Tunes como para una nueva generación de espectadores.

“ Coyote Vs. Acme es una combinación perfecta de nostalgia y narrativa moderna , que captura la esencia de los queridos personajes de Looney Tunes y los presenta a una nueva generación”, declaró West.

La película, dirigida por David Green y escrita por Samy Burch (May December), cuenta con la producción de Chris deFaria y el codirector de DC Studios, James Gunn. Se basa en los personajes de Looney Tunes y en el artículo humorístico “Coyote v. Acme”, publicado en The New Yorker por Ian Frazier.

El reparto está encabezado por Will Forte, John Cena, Lana Condor y Tone Bell. La trama sigue a Wile E. Coyote, quien, frustrado por los constantes fallos de los productos de la Corporación Acme en su eterna persecución del Correcaminos, decide contratar a un abogado para demandar a la compañía. Sin embargo, el caso lo enfrenta a un poderoso exjefe del abogado, interpretado por John Cena, desencadenando una historia llena de comedia y emoción.

Una película archivada que regresa con fuerza

A pesar de haber obtenido buenos resultados en proyecciones de prueba, Warner Bros. decidió archivar la película hace dos años en medio de recortes de costos. En su momento, el estudio la puso en venta por aproximadamente 70 millones de dólares, pero no recibió ofertas. La decisión de no estrenarla generó controversia, con rumores sobre una posible estrategia para obtener beneficios fiscales.

La cancelación fue duramente criticada por figuras del cine, entre ellas Phil Lord (The Lego Movie) y el propio protagonista, Will Forte, quien calificó la decisión como “una maldita tontería”.

La compra de Coyote Vs. Acme marca una inversión récord para Ketchup Entertainment, que en los últimos años ha rescatado varias producciones. Su catálogo incluye títulos como Goodrich, protagonizada por Michael Keaton; el reinicio del cómic Hellboy: The Crooked Man; el thriller de Ben Affleck, Hypnotic; y el drama Memory, con Jessica Chastain.

En 2023, la compañía también rescató otra película de Looney Tunes, The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, lo que refuerza su apuesta por la animación clásica con un enfoque contemporáneo.