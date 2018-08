"Crazy Rich Asians": Warner Bros. ya trabaja en la segunda parte de la película | VIDEO

Luego de un gran estreno, donde la cinta "Crazy Rich Asians" cautivó a los espectadores estadounidenses logrando que lidere las taquillas y supere a la película "Miles 22" de Mark Wahlberg, el público pidió una segunda entrega y ya tiene una respuesta.

Gracias a la gran acogida, el estudio Warner Bros. confirmó que está trabajando en la secuela de la exitosa comedia romántica, la primera película de Hollywood en veinticinco años que cuenta con un reparto conformado en su totalidad por actores de origen asiático.

Según el medio especializado "The Hollywood Reporter", Jon M. Chu, realizador de "Crazy Rich Asians" y cuya trayectoria incluye las cintas "G.I. Joe: Retaliation" y "Now You See Me 2", será el encargado de dirigir esta nueva entrega.

Warner Bros. agilizó la secuela de "Crazy Rich Asians", cuya primera parte llegó a los cines de EE.UU. el pasado miércoles y que lideró la taquilla del último fin de semana recaudando 34 millones de dólares.

La película protagonizada por Constance Wu y Henry Golding es la primera cinta de un gran estudio de Hollywood encabezada por un reparto de origen asiático desde "The Joy Luck Club", película del cineasta Wayne Wang.

Este filme cuenta la historia de una joven que se enamora en Nueva York de uno de los hombres más ricos de Singapur. En medio de sus planes por conquistar su amor, debe afrontar grandes retos.

La novela "Crazy Rich Asians" forma parte de una trilogía firmada por el escritor Kevin Kwan que completan los libros "China Rich Girlfriend" y "Rich People Problems". Warner Bros. tiene los derechos para adaptar al cine la trilogía completa.