La danza y el astro español Miguel Bosé jugaron un papel determinante en los inicios artísticos de Cristhian Esquivel. En 1999, mucho antes de interpretar a grandes personajes como el emperador azteca Moctezuma en la serie “Carlos, Rey Emperador” o a Túpac Amaru en “Los otros libertadores”, el actor nacional dio vida a un danzante en “El Forastero”, ambicioso largometraje peruano español producido por el intérprete de “Amante bandido”. Dos décadas después, los caminos de ambos artistas vuelven a coincidir. Esta vez en el biopic “Bosé” de Paramont+.

Cristhian Esquivel como el emperador azteca Moctezuma en la serie “Carlos, Rey Emperador”. (Foto: archivo personal del actor)

“‘El Forastero’ se grabó en el Cusco, fue una coproducción dirigida por el gran Federico García Hurtado y producida por Miguel Bosé. Cuando se estrena en Madrid, en 2000, nos invitan a Tania Helfgott y a mí a la alfombra roja. Recuerdo que fui por una semana y esa semana se convirtió en 18 años. Me quedé a hacer carrera allá. Dejé todo, curiosamente en esa época me dedicaba a hacer coreografías, estaba en el elenco del coreógrafo Alonso Pimentel, bailaba en ‘Gisela’ el programa de Gisela Valcárcel ”, recuerda el artista nacional.

-¿Cómo llegas a la serie de Miguel Bosé? ¿Influyó tu cercanía con el cantante?

Desde “El Forastero” hemos seguido manteniendo contacto, he estado en reuniones en las que estaba él, así que puede ser que haya influido. Y si ha sido así, pues qué bueno. Esta carrera me ha permitido tener contacto con mucha gente a la que admiro demasiado. Me ha dado grandes satisfacciones.

-¿Qué personaje interpretarás en el biopic?

Seré un policía colombiano que aparece en la etapa adulta de Bosé, cuando está en Colombia y es capturado y llevado a la comisaría por una falta. Este policía termina hablando mucho con él, le aconseja, luego le pide fotos y un autógrafo . El nueve de febrero tengo que estar en Madrid porque el 10 es la prueba de vestuario. Empiezo a grabar el 16 de febrero y no paro hasta el 27. También tengo un personaje en la serie de Movistar+ “Supernormal”. Estaré en ambas paralelamente.

El actor peruano interpretará a un policía en el biopic "Bosé". (Foto: Alessandro Currarino)

-¿Qué papel tienes en la comedia española?

En “Supernormal” tengo un personaje divertido, seré un cura latino, el consejero de Patricia Picón (Miren Ibarguren). Debo reconocer que mi vida cambió drásticamente desde que tengo representante en España, sin ella difícilmente hubiese conseguido tanto. Por ejemplo, en 2020, en plena pandemia, tuve que ir a Madrid a grabar “Llegaron de noche”, una película que se estrena este 25 de marzo en salas de España. El director es Imanol Uribe, uno de los más grandes del cine español.

Cristhian Esquivel posa con la actriz colombiana Juana Acosta, protagonista de "Llegaron de noche". (Foto: archivo personal del actor)

El actor peruano ha trabajado para grandes directores como Almodovar (”Mujeres”), Ron Howard (”En el corazón del mar”) o Steven Sodenbergh (”Che”) y ha compartido escenas con reconocidos actores como Robert De Niro Benicio del Toro y Chris Hemsworth.

-¿Es verdad que vas caracterizado a los casting?

Totalmente cierto, pues una oportunidad puede cambiar tu vida, así que hay que entregarlo todo. Y ahora como todo es virtual hay más tiempo para grabar con tranquilidad. Pero no siempre hago casting. Para “Llegaron de noche”, “Bosé” o “Supernormal” mi representante se encargó de hacer el contacto y mostrarles a los productores mi trabajo. Simplemente, les gustó y me llamaron.

-¿Recientemente has hecho casting para alguna producción?

Para la serie de El Zorro (de Disney +), y me puse todo. Llamé a amigos actores para que me ayudaran, pues siento que si quiero que me vean tengo que caracterizarme y mostrarles el personaje. Ahí radica el trabajo del actor. Actuar no es fácil, necesitas técnica, interiorizar, saber manejar tus impresiones y sentimientos.

-¿También tuviste que pasar por pruebas para el papel de Túpac Amaru en “Los otros libertadores?

Me llamó el director de casting y cuando me dijo que iban a hacer una serie en la que contarían la vida de Túpac Amaru, se me abrió el cielo. Me dieron dos días para prepararme, pero yo al minuto ya estaba leyendo publicaciones, viendo videos, vi el trabajo que hizo Reynaldo Arenas en la película, busqué el sombrero, la peluca. Lo di todo para quedar.

-Leí que fue el personaje con el que soñaste toda la vida.

Desde que entré al mundo actoral, desde chico, cuando vi la película de Fico García, cuando vi a Reynaldo Arenas como Túpac Amaru, quedé obnubilado. Cumplí mi sueño, las cosas se pueden cumplir, pero hay que estar ahí, preparado, para cuando llegue la oportunidad.

-Reynaldo Arenas criticó el trabajo de edición de “Los otros libertadores”. Dijo que la producción tiró por la borda un trabajo duro. ¿Qué opinas de sus declaraciones?

Creo que todas las personas tenemos la posibilidad de criticar sobre diferentes cosas, pero la opinión de Reynaldo no fue oportuna ni responsable. A dos días de emitirse el capítulo decir que está mal la edición es pésimo, no era necesario hacerlo. Lo que dijo se convirtió en una bola de nieve que fue creciendo y talvez afectó en la sintonía. Todos los que fuimos parte de este proyecto entregamos lo mejor, hay que saber respetar el trabajo de los compañeros.

-¿Es verdad que se cortaron escenas?

Soy consciente de todo lo que he grabado, no hay escenas cortadas, no sentí, no vi que eso haya ocurrido. No fue oportuno que uno de los actores más importantes, en pleno estreno de la serie, salga a decir que algo estuvo mal. Me pareció que quiso generar polémica y no era necesario. Además, en las ediciones suele cortarse escenas por decisión del jefe de edición y del director. Es todo un proceso de postproducción en el que los actores no debemos involucrarnos.

-Compartes la terna con Reynaldo Arenas a Mejor actor en los Premios Luces. ¿Cómo recibes la nominación?

Emocionado, feliz. Me sorprendió muchísimo porque él es mi referente. Lo admiro. El solo hecho de estar nominado me enorgullece, me hace muy feliz. No pienso en el resultado. Lo que tiene que venir vendrá.

-El pasado 18 de mayo al conmemorase 240 años de la muerte de Túpac Amaru volviste a ponerte en los zapatos del líder peruano durante una peregrinación en Cusco.

Estuve el 18 de mayo en la plaza del Cusco y el 4 de noviembre en el centro poblado donde nació Túpac Amaru, que es Surimana. Se hizo una teatralización con todos su séquito. Fue increíble, yo caracterizado de Túpac y atrás mío como 80 personas. Propuse entrar a la plaza en caballo, pero no quisieron arriesgarse. En marzo es la fecha del nacimiento de Túpac Amaru y he sido invitado a participar. He dicho que sí. Ese mes también es el cumpleaños de mi hijo y tengo que ver otro proyecto, luego regreso a España para quedarme.

-¿Y has recibido propuestas para actuar en Perú?

Te voy a ser sincero, me han llamado para hacer series en Perú, pero no he aceptado por falta de tiempo y porque la historia no me atrapaba . Soy muy crítico conmigo mismo. En España rechacé trabajar en la famosa serie “Aquí no hay quien viva” porque querían que interprete a un latino que trabajaba en una tienda de pescados y tenía un texto que denigraba a los latinos. Obviamente me negué. No iba a poner mi energía y fuerza en un proyecto así. Desde que empecé a actuar he buscado hacer personajes que me llenen y sumen a mi carrera. Y seguiré en ese camino.

