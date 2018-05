"Han Solo: Una historia de Star Wars" llega a las salas de cine a fines de mes y durante la última semana ha despertado gran interés debido a los comentarios de un sector de la prensa que tuvo acceso a la proyección previa del largometraje.

Este martes aparecieron las primera reseñas de la prensa anglosajona, muchas de las cuales mantienen los comentarios positivos con respecto a la cinta, sobre la que no se tenían muchas esperanzas debido a su turbulenta producción. Estas son algunas opiniones, todas sin spoilers:

THE GUARDIAN: "'Han Solo: Una historia de Star Wars' reacomoda el componente aceptado de las partes del mito en una forma notoriamente familiar: hay escenas en el desierto y actos de cabaret extravagantes. Sin embargo, lo encuentro puramente adorable. Con Howard (el director) en los controles, la película es entretenimiento repleto de diversión".

THE NEW YORK TIMES: "No es realmente culpa del señor Ehrenreich el no evocar a Harrison Ford. (...) Es más como que la línea de tiempo no puede ajustarse. Tipos como el viejo Han Solo pertenecen al pasado. Ahora se supone que todos debemos ser mucho más agradables.

VARIETY: "Ehrenreich en particular es duraderamente observable: da en el clavo con el caminar engreído de (Harrison) Ford, sus pícaros guiños de ojo y su forma de señalar con el dedo y las mejillas hinchadas. Mientras la interpretación puede verse inicialmente como una pieza de imitación de alta calidad, al final de la película él ("Ehrenreich) ha conseguido darle al rol un nuevo y satisfactorio giro".

USA TODAY: "(Donald) Glover tiene genialidad de sobra como Lando, pero añade una pequeña dosis de vulnerabilidad cuando se trata de su droide secuaz, L3-37 (una fantástica Phoebe Waller-Bride) y la cercanía entre Han y Chewie hacen la película".

VANITY FAIR: "La visión más aguda de la película podría se que Han Solo, al menos al inicio de su carrera, tiende a ser el tipo menos interesante del lugar. Lando y su pícara droide L3-37 son un par de confiables ladrones de escenas, así como lo es Harrelson, quien es algo así como el 'más valioso agente de apoyo' entre las franquicias de renombre en los tiempos recientes".

ROLLING STONE: "Howard y los Kasdan juegan el juego de la serie sin siquiera elevar la vaya,

Incluso la banda sonoro de John Powell solo remonta cuando toma del tema original de John Williams" Y, de alguna maneram Han Solo, el pícaro gamberro de Star Wars famoso por romper todas las reglas, se encuentra a sí mismo en una película complaciente que no rompe ninguna".