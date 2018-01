La ceremonia de los Critics' Choice Awards, que celebra lo mejor del cine y la TV internacional, se llevará a cabo este jueves 11 de enero, permitiendo trazar mejor el panorama en la carrera para los Oscar.

Creada hace 23 años por periodistas especializados en cine de Estados Unidos y Canadá, los Critics' Choice Awards distinguen 25 categorías que abarcan las diferentes partes que componen una producción cinematográfica.

Además de premiar la Mejor película, hacen distinción entre géneros como Mejor animación, Mejor película de acción, Mejor comedia y Mejor película de ciencia ficción / horror".

Estos son los horarios para la emisión de los Critics' Choice Awards 2018, de acuerdo al país.



VÍA TNT

+Argentina: 22:00.

+Colombia: 20:00.

+México: 19:00.

VÍA A&E

+Estados Unidos (Este): 8:00 pm este

+Estados Unidos (Pacífico)/5:00 pm Pacífico

EN ESPAÑA

+España: 3:00 am.

SOBRE LA CEREMONIA

"The Shape of Water" de Guillermo del Toro es la favorita de la noche con 14 nominaciones. Le sigue "Call Me by Your Name" de Luca Guadagnino.

En la categoría Mejor película diez producciones lucharán por quedarse con el galardón: "The Big Sick", "Call Me by Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "The Florida Project", "Get Out", "Lady Bird", "The Post", "The Shape of Water" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

¿Cuál es tu favorita?