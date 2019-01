Critics' Choice Awards 2019: "Roma" triunfa con el premio más importante de la noche

"Roma" volvió a triunfar en una ceremonia de premiación de la industria del cine. Esta vez, la cinta mexicana de Alfonso Cuarón se hizo del premio más importante de los Critics' Choice Awards 2019 como Mejor película.

La producción protagonizada por Yalitza Aparicio se alzó por encima de éxitos como "Black Panther", "La favorita", "BlacKkKlansman", "Green Book", "If Beale Street Could Talk", "Mary Poppins Returns", "Vice" y "A Star Is Born".

"Roma" logró conseguir 7 nominaciones más, entre ellas Mejor dirección para Alfonso Cuarón (donde salió vencedor) y Mejor actriz para la mexicana Yalitza Aparicio.



Con este logro, "Roma" se convirtió en la primera película de habla no inglesa en ganar como Mejor película en los Critics' Choice Awards, desde la celebración de esta ceremonia.

"Roma" sigue a la empleada doméstica Cleo (Aparicio), quien trabaja devotamente para una familia que vive en el barrio de la Roma, en la capital mexicana. La vida familiar, aunque inmaculada, se está resquebrajando: el padre deja a su esposa (De Tavira). La historia transcurre en medio del tumulto del México de principios de los 70.

La cinta "Roma" se ha posicionado como la favorita de la crítica desde que se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Venecia, donde se alzó con el León de Oro, el máximo premio del evento.