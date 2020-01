Los Critics’ Choice Awards 2020 está a a vuelta de la esquina. La ceremonia busca premiar a lo mejor del cine y la televisión. Se conoce que la gala se dará el domingo 12 de enero y se transmitirá por TNT. Para muchos, esta premiación es la más “precisa” a los resultados de los Oscar.

Cabe resaltar que entre las favoritas se encuentra “El Irlandés”, de Martin Scorsese con 14 nominaciones; y “Había una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino con 12 candidaturas.

Revisa la lista completa de nominaciones:

MEJOR PELÍCULA

1917

Ford v Ferrari

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Historia de un Matrimonio

Había una vez en Hollywood

Parasite

Uncut Gems

MEJOR ACTOR

Antonio Banderas – Dolor y Gloria

Robert De Niro – El Irlandés

Leonardo DiCaprio – Había una vez en Hollywood

Adam Driver – Historia de un Matrimonio

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

Joaquin Phoenix – Joker

Adam Sandler – Uncut Gems

MEJOR ACTRIZ

Awkwafina – The Farewell

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Lupita Nyong’o – Us

Saoirse Ronan – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

Marriage story junto a la actriz Scarlet Johansson. (Foto: Vanity Fair)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Willem Dafoe – The Lighthouse

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – Los Dos Papas

Al Pacino – El Irlandés

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Había una vez en Hollywood

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern – Marriage Story

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Jennifer Lopez – Hustlers

Florence Pugh – Little Women

Margot Robbie – Bombshell

Zhao Shuzhen – The Farewell

MEJOR JOVEN ACTOR O ACTRIZ

Julia Butters – Había una vez en Hollywood

Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit

Noah Jupe – Honey Boy

Thomasin McKenzie – Jojo Rabbit

Shahadi Wright Joseph – Us

Archie Yates – Jojo Rabbit

MEJOR ELENCO

Bombshell

The Irishman

Knives Out

Little Women

Historia de un Matrimonio

Había una vez en Hollywood

Parasite

“Había una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino, tiene 12 candidaturas en los Critics’ Choice Awards 2020. (Foto: AFP)

MEJOR DIRECTOR

Noah Baumbach – Historia de un Matrimonio

Greta Gerwig – Little Women

Bong Joon Ho – Parasite

Sam Mendes – 1917

Josh Safdie and Benny Safdie – Uncut Gems

Martin Scorsese – El Irlandés

Quentin Tarantino – Había una vez en Hollywood

MEJOR HISTORIA ORIGINAL

Noah Baumbach – Historia de un Matrimonio

Rian Johnson – Knives Out

Bong Joon Ho and Han Jin Won – Parasite

Quentin Tarantino – Había una vez en Hollywood

Lulu Wang – The Farewell

MEJOR HISTORIA ADAPTADA

Greta Gerwig – Little Women

Noah Harpster and Micah Fitzerman-Blue – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony McCarten – The Two Popes

Todd Phillips & Scott Silver – Joker

Taika Waititi – Jojo Rabbit

Steven Zaillian – El Irlandés

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

Jarin Blaschke – The Lighthouse

Roger Deakins – 1917

Phedon Papamichael – Ford v Ferrari

Rodrigo Prieto – El Irlandés

Robert Richardson – Había una vez en Hollywood

Lawrence Sher – Joker

Puesto 04: JOKER - 2,382,978 asistentes.

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Mark Friedberg, Kris Moran – Joker

Dennis Gassner, Lee Sandales – 1917

Jess Gonchor, Claire Kaufman – Little Women

Lee Ha Jun – Parasite

Barbara Ling, Nancy Haigh – Había una vez en Hollywood

Bob Shaw, Regina Graves – El Irlandés

Donal Woods, Gina Cromwell – Downton Abbey

MEJOR EDICIÓN

Ronald Bronstein, Benny Safdie – Uncut Gems

Andrew Buckland, Michael McCusker – Ford v Ferrari

Yang Jinmo – Parasite

Fred Raskin – Había una vez en Hollywood

Thelma Schoonmaker – The Irishman

Lee Smith – 1917

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Ruth E. Carter – Dolemite Is My Name

Julian Day – Rocketman

Jacqueline Durran – Little Women

Arianne Phillips – Había una vez en Hollywood

Sandy Powell, Christopher Peterson – El Irlandés

Anna Robbins – Downton Abbey

MEJOR PEINADO Y MAQUILLAJE

Bombshell

Dolemite Is My Name

El Irlandés

Joker

Judy

Había una vez en Hollywood

Rocketman

Rocketman es uno de los favoritos para los Oscars 2020 (Foto: El País)

MEJOR EFECTOS VISUALES

1917

Ad Astra

The Aeronauts

Avengers: Endgame

Ford v Ferrari

El Irlandés

El Rey León

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Abominable

Frozen II

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Missing Link

Toy Story 4

MEJOR PELÍCULA DE ACCIÓN

1917

Avengers: Endgame

Ford v Ferrari

John Wick: Chapter 3 – Parabellum

Spider-Man: Lejos de casa

MEJOR COMEDIA

Booksmart

Dolemite Is My Name

The Farewell

Jojo Rabbit

Knives Out

Sindicato de Actores de la Pantalla postuló a "Jojo The Rabbit" para su mejor galardón: 'Mejor Elenco". (Foto: Youtube)

MEJOR PELÍCULA DE CIENCIA FICCIÓN O TERROR

Ad Astra

Avengers: Endgame

Midsommar

Us

MEJOR PELÍCULA EN IDIOMA EXTRANJERO

Atlantics

Les Misérables

Dolor y Gloria

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

MEJOR CANCIÓN

Glasgow (No Place Like Home) – Wild Rose

(I’m Gonna) Love Me Again – Rocketman

I’m Standing With You – Breakthrough

Into the Unknown – Frozen II

Speechless – Aladino

Spirit – El Rey León

Stand Up – Harriet

BEST SCORE

Michael Abels – Us

Alexandre Desplat – Little Women

Hildur Guðnadóttir – Joker

Randy Newman – Historia de un matrimonio

Thomas Newman – 1917

Robbie Robertson – El Irlandés