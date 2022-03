Jane Campion redondeó un fin de semana perfecto en la temporada de premios de Hollywood al ganar este domingo los principales premios en los Critics Choice Awards, ubicando a su oscuro western “The Power of the Dog” (“El poder del perro” en español) como la película a vencer en los Oscar.

Campion, que ya ganó prestigiosos premios del sindicato de directores de Hollywood y el británico BAFTA en un fin de semana pletórico, se llevó la mejor película y la mejor directora en la célebre gala de premios de Los Ángeles.

El inventario de premios para la película llega pocos días antes de que comience el jueves la votación de los Oscar, con la gran ceremonia de los Premios de la Academia en Hollywood el 27 de marzo.

“Estamos muy orgullosos y muy agradecidos con los Critics Choice Awards por elegirnos. ¡Todavía tengo un poco de trastorno de estrés postraumático por las críticas al principio de mi carrera!”, dijo Campion.

“Ahora soy como la abuela en el movimiento de mujeres en el cine. Pero todavía estoy aquí”, agregó la directora, que competía en una lista de directores masculinos.

Dirigiéndose a las tenistas Venus y Serena Williams en la audiencia repleta de estrellas, Campion dijo: “Serena y Venus, ustedes son maravillosas, sin embargo, no juegan contra los muchachos como tengo que hacerlo yo”, bromeó.

Las leyendas del tenis vitorearon al favorito de los Oscar, Will Smith, que ganó a mejor actor y había obtenido el BAFTA horas antes en la misma categoría por su actuación como padre, entrenador y agente de ambas en “Rey Richard: Una familia ganadora”.

Smith agradeció a las hermanas en el discurso de aceptación, diciéndoles que fue testigo de “los lugares secretos, aterradores y difíciles que vivieron en la cancha, y ustedes solo sonrieron e hicieron su trabajo”.

“Serena no sonreía todo el tiempo en la cancha”, bromeó sobre la 23 veces ganadora de Grand Slam, cuyo fuerte temperamento le ha costado a veces discusiones con los oficiales de campo.

Jessica Chastain ganó el premio a la mejor actriz por “Los ojos de Tammy Faye”, donde sucumbió bajo las gruesas capas de maquillaje que caracterizaban a la televangelista estadounidense.

Los ganadores en actuación de reparto, Troy Kotsur de “CODA” y Ariana DeBose de “West Side Story”, se sumaron al cúmulo creciente de premios que los deja también como favoritos de los Oscar.

Los Critics Choice Awards, elegidos por casi 500 miembros de la organización de críticos más grande Norteamérica, ofrecieron una lujosa alfombra roja y una gala en Los Ángeles para los famosos de Hollywood, en una ceremonia organizada por Taye Diggs y Nicole Byer.

En la televisión, “Succession” ganó el premio al mejor drama, “Ted Lasso” continuó barriendo con los premios de comedia, y “Mare of Easttown” se llevó el de mejor miniserie.

