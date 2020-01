La verdad es que pocos recuerdan que “Roma” no ganó a Mejor Película el año pasado, O que Viggo Mortensen estaba nominado a Mejor actor en el 2019. Es información que poco sirve, porque lo que realmente importa en una competencia como el Oscar es ganar. Por eso, la mayoría recordará a Roberto Benigni parándose en su asiento al enterarse que ganó a Mejor Actor en 1999 por “La vida es bella”, o sencillo rememorar el momento en el que “Moonlight” ganó a Mejor Película en 2017 luego de la confusión que hizo creer por un momento que la vencedora era “La La Land”.

En la edición del Oscar de este año hay cuatro películas con más diez o más nominaciones, lo que revela que la competencia será muy reñida. Estas cuatro cintas son “Guasón” (11), “El Irlandés” (10), “Érase una vez en Hollywood” (10) y “1917” (10).

1917 (Foto: Difusión)

No obstante, para el crítico de cine Sebastián Pimentel, la mayor sorpresa en las nominaciones es la presencia de “Parásitos”, la película surcoreana que no solo fue considerada entre las nominadas a Mejor Película Extranjera, sino que logró colarse en la selecta lista de Mejor Película. “Es una película genial y es muy justa su nominación. al igual que la nominación de Bong Joon Ho como mejor director”, afirma Pimentel. Para Leny Fernández, editora de la revista “Godard” no es una novedad que el trabajo de Bong Joon Ho destaque, la novedad es que se le reconozca. “Todo lo que ha hecho ha sido importante. Ahora ha logrado notoriedad por ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes y eso ha hecho que tenga mayor visibilidad”, explica. La nominación a Mejor Película, prácticamente ha garantizado que lleve el premio a Mejor Película Extranjera. “Creo que Almodóvar no tiene posibilidades con “Dolor y gloria” ante “Parásitos” que es una película que bebe mucho del cine clásico de los Estados Unidos , es una película que dialoga muy bien con la historia del cine de Hollywood”, señala Pimentel.

Fernández agrega que el éxito de la cinta coreana es tal que HBO tiene planes de hacer una serie basada en la película. “En esta producción va a estar involucrado Adam McKay, director de la película “Vice” que estuvo nominada el año pasado a Mejor Película!.

Historia de un matrimonio (Foto: Difusión)

—Netflix vs los Oscar—

Para el crítico de cine Raul Ortiz Mory las nominaciones son también una evidencia del tipo de relación que tiene la Academia con la plataforma de streaming Netflix. “No les gusta la idea de que las películas se puedan ver en un televisor en lugar de una sala de cine. Hay mucha resistencia a esta tendencia y es claro no pudieron ignorar a “El irlandés”, pero en general hay producciones de Netflix que merecía más nominaciones”.

Para Ortiz es seguro el premio a Mejor Actor para Joaquín Phoenix. “Es el más fijo de todas las nominaciones. Y es una película con mucha taquilla y mucha publicidad y eso también es un empujón más para ganar el premio”, comenta.

TOPSHOT - US actor Brad Pitt poses in the press room with the award for Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture during the 77th annual Golden Globe Awards on January 5, 2020, at The Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California. / AFP / FREDERIC J. BROWN

Los cinco actores que fueron nominados a Mejor Actor de Reparto en los Globos de Oro repiten la nominación para el Oscar: Tom Hanks, Joe Pesci, Al Pacino, Anthony Hopkins y Brad Pitt, quien resultó vencedor y para Ortiz no sería extraño que vuelva a vencer. “Su trabajo es muy bueno, tiene una gran actuación y que podría repetir el plato. Joe Pesci también tiene una actuación brillante. Pero las tendencias marcan muchísimo y Brad Pitt está haciendo una carrera de premios importante. Asimismo, creo que Scarlett Johansson, que está nominada a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, puede ganar algo. Creo que es la candidata a vencer a Renée Zellweger.

Tanto Pimentel, como Fernández y Ortiz consideran que la competencia por Mejor Director está muy peleada ya que se trata de cineastas que están en muy buena forma y cada uno tiene un estilo y un trabajo que los respalda. Tarantino, Scorsese, Mendes, Phillips y el coreano Joon Ho son opciones ganadoras que no dejaría a nadie descontento.

La ceremonia será el 9 de febrero y recién esa noche sabremos los resultados. Hasta entonces será un placer jugar el deporte de la argumentación y la crítica