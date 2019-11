La dama y el vagabundo: fecha de estreno, tráiler, sinopsis, personajes, fotos | “La dama y el vagabundo” (“Lady and the Tramp”) se suma a larga lista de remakes en live-action de Disney, entre ellos están “Dumbo”, “Aladdin”, “El rey león”, “Mulan”, y “La Sirenrita”. Pero a diferencias de los primeros la película basada en el clásico animado de 1955 no se estrenará en los cines, sino que llegará a través de la plataforma streaming Disney+.

A diferencia de “The Lion King” que fue realizada totalmente en un estudio digital, esta cinta, que narra las aventuras románticas de una cocker spaniel americano que se extravía mientras su familia está atenta a la llegada de un nuevo integrante y un perro callejero conocido como Golfo, contará con animales de verdad en los papeles protagónicos.

El trabajo de voz para el live-action de “La dama y el vagabundo” empezó en julio de 2018 mientras que la fotografía principal de la cinta, dirigida por Charlie Bean, se realizó desde septiembre hasta noviembre del año anterior en Savannah, Georgia. En tanto, la filmación del estudio de sonido en interiores se realizó hasta diciembre pasado.

SINOPSIS DEL LIVE-ACTION DE “LA DAMA Y EL VAGABUNDO”

Según la sinopsis de la película animada que generó US$185 millones de dólares, “la vida de la cocker spaniel Dama ha sido una plácida sucesión de días, meses y años gracias a los mimos y cuidados constantes a los que la sometían sus dueños, una pareja de clase alta que solía beber los vientos por su mascota. Sin embargo, la llegada de un bebé al hogar familiar hace que Dama pase a un segundo plano en las atenciones de sus dueños. Además, también provoca que las visitas constantes de tía Sara y sus dos malvados gatos siameses.

Para escapar de este desagradable cambio en su vida, Dama empieza a juntarse con Golfo, un perro callejero que conoció una vez. Golfo vive en la calle libre, sin preocupaciones, y es reconocido entre su círculo de amigos como el más hábil a la hora de escapar del furgón de la perrera municipal. Pero también tiene fama de mujeriego y, cuando Dama y él se enamoran, sus tan diferentes estilos de vida chocarán, haciendo complicado que su amor llegue a buen puerto, y provocando que tanto uno como otro se replanteen la vida que habían llevado hasta ese momento”.

Los creadores aseguraron a People que la nueva cinta será fiel a la historia original y contará con la clásica escena del espagueti. Sin embargo, también se confirmó que se harán algunas modificaciones a los gatos siameses, que anteriormente han sido criticados por basarse en estereotipos raciales de la población asiática de Estados Unidos.

TRÁILER DE “LA DAMA Y EL VAGABUNDO”

Durante el evento D23 se presentó el primer tráiler de la versión live-action de la película “La dama y el vagabundo”. Además, la compañía publicó en sus redes sociales el afiche de la película.

ACTORES Y PERSONAJES

Para dar vida a los perros que aparecen en la película Disney utilizará animales rescatados y contará con actores como Tessa Thompson, Justin Theroux, Sam Elliot, entre otros, para que le den voces a los protagonistas.

Kiersey Clemons como Darling

Thomas Mann como Jim Dear

Yvette Nicole Brown como la tía Sarah

Adrian Martinez como Elliot, un cazador de perros

Arturo Castro como Marco

Voces

Tessa Thompson como Dama, una American Cocker Spaniel

Justin Theroux como Vagabundo, un perro de raza mixta

Ashley Jensen como Jackie, una Terrier escocés

Benedict Wong como Bull, un Bulldog

Sam Elliott como Trusty, un Bloodhound

Janelle Monáe como Peg, una Pekinés

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Charlie Bean

Producción. Brigham Taylor

Guion: Andrew Bujalski

Música: Dominic Lewis

Fotografía: Enrique Chediak

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL LIVE-ACTION DE “LA DAMA Y EL VAGABUNDO”?

El live-action de “La dama y el vagabundo” se estrenó en la plataforma streaming de Disney el 12 de noviembre, el mismo día de su lanzamiento en Estados Unidos. Aún no se ha revelado cuando llegará Disney+ a América Latina.

FOTOS DE “LA DAMA Y EL VAGABUNDO”

Primeras fotos del live-action de “La dama y el vagabundo” (Foto: Disney+)

