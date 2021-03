Conforme a los criterios de Saber más

Danna Paola sigue cosechando éxitos. Tras su tránsito en Netflix con la serie “Élite” a la par de su carrera musical, la artista mexicana se unió a Disney para, tras poco más de una década, volver al doblaje de voz. En la versión latina de “Raya y el último dragón”, la estrella pondrá la voz del personaje principal. Tras el anuncio, conversamos con ella sobre la cinta y la importancia del empoderamiento femenino, un mensaje que destaca en esta historia

En el 2010, Danna Paola interpretó a Rapunzel en “Enredados”. La mexicana explicó que regresar a Disney ha sido “un sueño hecho realidad”. “No lo pensé dos veces. Vi el tráiler de la película y me enamoré totalmente. Creo que la propuesta de una guerrera, el empoderamiento femenino, de la diversidad y los dragones me pareció genial. Es un personaje con el que me identifico tanto. Es maravilloso y está siendo un sueño”. agrega.

Esta nueva cinta de Disney narra la vida de Raya, una joven guerrera que deberá salvar a su reino de unos monstruos que amenazan la vida sobre la tierra. Para ello contará con la ayuda del último dragón y una piedra mágica.

Danna Paola pondrá la voz a la protagonista de "Raya y el último dragón" en Latinoamérica. (Foto: Disney)

Raya, un personaje actual

Raya no es solo un personaje de una película para niños. Para la actriz mexicana, esta película y Raya son relevantes para la actualidad. “Hoy día, cada vez, las mujeres estamos tomando más fuerza en el empoderamiento que siempre debimos tener. Me emociona mucho presentar una cinta que menciona también la unión de las mujeres y que es liderada por mujeres. Me parece genial”, explicó.

Las cintas de Disney brindan mensajes para los grandes y chicos. Estas películas cuenta más que historias, indicó la estrella. “He ido creciendo con Disney y me ha dado mensajes en las pelis. La unión y la confianza, son mensajes de esta película. Además, muestra que todas las mujeres somos guerreras, que todas somos independientes”, indicó.

“También da la lección de que no necesitas un príncipe para sacar adelante al personaje. En este caso me encanta como está llevada la historia, cómo está contada”, agregó.

'Raya y el Último Dragón' llegará a Latinoamérica a partir de marzo de 2021. (Disney)

Danna Paola reveló que lo que más disfrutó de su personaje en la nueva cinta de Disney fue “ir descubriendo cada una de las escenas mientras iba doblando la película”. “Disfruté mucho las matices y dudas que tiene el personaje. Es algo con lo que identifiqué mucho”, comentó.

Para la intérprete, “Raya y el último dragón” es una película que todos necesitamos ver. “Nos cuesta mucho confiar. No podemos solos; entonces me di cuenta que con los aliados correctos, uno puede lograr sus objetivos que tiene en la vida”.

Danna Paola contó los retos que implican el doblar una película animada. (Foto: Disney)

“Me hubiera encantado ver Raya a las ocho años. Yo veo a mis hijas viendo Raya, viendo estos mensajes y estos valores. Creo que hoy en día mi responsabilidad como artista y como mujer es dar buenos mensajes”, agregó.

Doblaje como disciplina

Para Danna Paola el doblar en español para este personaje ha sido “un gran viaje”. “Ha sido una experiencia completamente nueva. Porque aunque ya haya tenido oportunidad de doblar, este es un personaje muy distinto. Y lo que más quería era darle otro tipo de voz al personaje y que no se pareciera a Rapunzel”, agregó.

Este personaje necesitaba mucha concentración y disciplina. La actriz mexicana explicó que tuvo que concentrarse mucho en la dicción. “Soy una persona que habla muy rápido y tuve de darle muchos espacios”, confesó entre risas.

Además, contó que se identificó mucho con algunos textos del guion y por eso hubo partes en las que se emocionó. “Espero eso se haya plasmado en la película. Con la voz puedes generar emociones. Fue una gran experiencia”, añadió.

"Doblamos la película en tres días, grabamos la película en dos días. Fue bastante rápido", reveló Danna Paola. (Foto: Disney)

“Hasta vencer”

La cantante interpreta “Hasta vencer”, tema que será parte del soundtrack de la película. Contó que grabar esta canción fue una nueva experiencia, pues ella está acostumbrada a escribir sus propias canciones y grabarlas. Reveló solo contaba con dos días para grabar esta canción, así que tuvo que prepararse para ello.

“Grabar la canción y luego escucharla terminada, me emocionó mucho. Tener este soundtrack en mi vida y poder cantarla en vivo algún día me emocionará mucho; así como en su momento lo hice con Rapunzel. A pesar de que esta canción sea de la película y no del personaje, es muy icónica”, añadió.

AL DETALLE

“Raya y el último dragón” se estrenará el próximo 5 de marzo en algunos cines de Latinoamérica y simultáneamente en Disney+ con Premier Access.

