"Dark Phoenix": ¿quién es Dazzler? La mutante del cameo musical de la última película de los X-Men

Dark Phoenix: ¿quién es Dazzkler en Marvel Comics? | No fue la mejor película, pero al menos introdujo a un popular personaje de los X-Men.

"X-Men: Dark Phoenix" marcó la presentación, por primera vez en pantalla grande, de Allison Blaire, la mutante que a su vez es una estrella pop conocida como Dazzler.

En los cómics, Dazzler fue creada para los eventos de "The Dark Phoenix Saga", así que parece apropiado su debut en la película que adaptó la saga que gira en torno a Jean Grey convertida en el Phoenix.

¿Quién interpretó a Dazzler en "Dark Phoenix"? La actriz Halston Sage, de "The Orville".

¿Qué hace Dazzler en la película? Tiene una pequeña participación, cuando monta un show al aire libre durante una fiesta de los X-Men tras una misión en el espacio, fiesta en la que Jean, caracterizada por Sophie Turner, pierde el control por primera vez.

Esta es Dazzler en "Dark Phoenix", interpretada por la actriz Halston Sage (Foto: 20th Century Fox) Esta es Dazzler en "Dark Phoenix", interpretada por la actriz Halston Sage (Foto: 20th Century Fox)

En diálogo con CinemaBlend, el guionista y director de "Dark Phoenix", Simon Kinberg, explicó que limitó la participación de Dazzler en la película porque “no quería meterme en muchos otros personajes”.

“En la original 'Dark Phoenix Saga', tienes al Hellfire Club, a Lilandra y a los Shi'ar. Hay muchas otras historias a las que hacer servicio, pero quería reducir la película a lo emocionalmente esencial y luego incluir algunos cameos”, indicó Kingberg.

“Soy un gran fan de los cómics de Dazzler y como había la oportunidad de una escena en la que alguien se encuentra cantando en una fiesta, me dije ‘¿por qué no?’”, agregó.

¿QUIÉN ES DAZZLER?

Dazzler es una mutante que puede convertir ondas de sonido en haces de luz y energía que puede manipular a su antojo. Antes de unirse a los X-Men, Allison Blaire usaba sus poderes para crear espectáculos de luces sorprendentes que hacían únicas sus presentaciones musicales.

La heroína fue creada en 1980 por Tom DeFalco y John Romita Jr. en el marco de una alianza entre Marvel Comics y Casablanca Records, con la idea de que fuera un personaje multimedia, que apareciera tanto en los cómics de Marvel como en una película, interpretada por Bo Derek.

Dazzler en los cómics (Foto: Marvel Comics) Marvel Comics

Lamentablemente, la película nunca se desarrolló, pero b encabezó su propia serie de 42 números, entre 1981 y 1985. La editorial también lanzó la novela gráfica "Dazzler: The Movie" y la miniserie "Beauty and the Beast", donde se cuenta la histria de Beast con Dazzler en Australia, antes de que Hank McCoy se una a los X-Men.

Dazzler también será la coprotagonista de "Tigra & Dazzler Show", una serie animada que están desarrollando Erica Rivinoja y Chelsea Handler para Hulu, que después será reunida con otros tres programas de Marvel en desarrollo en "The Offenders".