Dark Phoenix: ¿qué significa el final de la última película de los X-Men?

CUIDADO. ALERTA DE SPOILER | “X-Men: Dark Phoenix” ha marcado el regreso de los mutantes al cine. La cinta se basa en el cómic “The Dark Phoenix Saga” de Chris Claremont, que es el capítulo más siniestro y sombrío de la saga de los X-Men. Esta película será la última de la saga según la visión de Bryan Singer. Asimismo, debido a la compra de Fox por parte de Disney podría ser la última del universo de los X-Men tal y como lo conocemos.

La cinta dirigida por Simon Kinberg ya se encuentra en los cines y los fans que ya lo vieron vienen comentando el final de la última entrega de los X-Men. Algunos se sienten decepcionados por la conclusión de la historia.

El portal especializado Comicbook ha calificado de “decepcionante” para la franquicia de X-Men el final de “Dark Phoenix” y que esto se debe probablemente a que parte del equipo no sabía realmente como fueron las historias de las cintas que se vienen estrenando desde 2000.

De otro lado, el hecho que Disney comprase Fox, podría haber sido un factor importante para el final pues cuando se rodó la película no se sabía del cambio radical que sufría el futuro de la franquicia.

Del mismo modo, puede ser que los realizadores quisieron evitar tener un final similar a las otras películas. Cualquiera que sea el motivo, el final dejará a muchos espectadores preguntándose qué sucedió exactamente, otros, por el contrario, buscarán información sobre el final. En ese sentido, te contamos la reseña a continuación.

X-Men: Dark Phoenix en Estados Unidos, España y México se estrenan el 7 de junio. (Foto: 20th Century Fox) X-Men: Dark Phoenix en Estados Unidos, España y México se estrenan el 7 de junio. (Foto: 20th Century Fox)

¿Qué significa el final de “X-Men: Dark Phoenix”?

Al final de “X- Men: Dark Phoenix”, Jean Grey (Sophie Turner) toma la Fuerza del Fénix y la usa como un medio para eliminar la amenaza alienígena que quería eliminar la vida en la Tierra y apoderarse del planeta. Jean lleva a Vuk al cielo, donde desata la Fuerza y finalmente se sacrifica para acabar con el villano de una vez por todas.

Luego, el Profesor X y Magneto se reúnen afuera de un café y juegan ajedrez. La escena fue simbólica en la historia de los personajes, tanto pasados como futuros, pues en una partida de ajedrez los jugadores evalúan sus próximos movimientos.

El ajedrez ha sido casi una constante en las películas de X-Men. Solo falta recordar la escena con Charles Xavier y Erik Lehnsherr jugando en varias películas, incluyendo X-Men y First Class. De hecho, en una de las peleas de X-Men, Magneto le dice al Profesor X: "Hice el primer movimiento", en referencia al juego.

El final parece ser una combinación de un par de historias de cómics diferentes. En la historia de “Dark Phoenix”, Jean se sacrifica después de despedirse de Scott Summers (Cíclope). El sacrificio se realizó para preservar la vida humana y evitar causar más daño en la tierra o permitir que la Fuerza Fénix haga precisamente eso.

"X-Men: Dark Phoenix". (Foto: Twentieth Century Fox) Twentieth Century Fox

Sin embargo, también parece ofrecer destellos del cómic Avengers vs. X-Men en el que el Profesor X usa sus habilidades mentales para luchar contra Scott Summers y evitar que la Fuerza Fénix lo consuma. En última instancia, el Profesor X se sacrifica y Cíclope se vuelve más poderoso.

Los segundos finales de la película muestran al fénix volando sobre Erik y Charles como símbolo de que Jean Grey se levantó de las cenizas, y ahora es ella la única responsable de que siga con vida y que podría estar cuidando de ellos.

Finalmente, al término de la película no queda claro si estos personajes continúan viviendo las mismas historias que se vieron en cintas anteriores de la franquicia. De otro lado, con X-Men: Days of Future Past y Deadpool 2 se pudo haber creado líneas de tiempo alternativas, que por el momento no tienen respuestas.