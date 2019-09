"Dark Waters": el primer tráiler de la película de Mark Ruffalo y Anne Hathaway

Focus Features lanzó este 18 de setiembre el primer tráiler de su filme "Dark Waters", una cinta protagonizada por Mark Ruffalo ("Avengers") y Anne Hathaway ("Interstellar") y dirigida por Todd Haynes ("Carol", "I'm Not There") que cuenta la historia de un tenaz abogado que descubre que un conglomerado químico era culpable de la muerte de varias personas por sus prácticas ilegales. Su batalla por traer los crímenes a la luz pone en riesgo no solo su futuro, sino también su vida y su familia. La cinta se estrenará en los Estados Unidos el 22 de noviembre.

La película está basada en el caso real de Robert Bilott, un abogado corporativo quien en 1998 aceptó investigar las misteriosas muertes de ganado en la localidad de Parkersburg, West Virginia.

Este trabajo lo llevaría a descubrir que una planta del conglomerado químico DuPont había contaminado durante décadas el agua que tomaban los habitantes del valle del río Ohio con un químico llamado C8, utilizado en la manufactura del teflón.

En la cinta Mark Ruffalo es Robert Bilott, mientras que su esposa, Sarah Bilott, es interpretada por la ganadora del Oscar Hathaway. También participan William Jackson Harper, Bill Pullman, Tim Robbins y Victor Garber.

El guion está a cargo de Mario Correa y Matthew Michael Carnahan, quienes se basaron en el artículo de The New York Times "The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare" ("El abogado quien se convirtió en la peor pesadilla de DuPont").