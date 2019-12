¡Sorpresa total! Cuando parecía que la película del Coyote de Warner Bros no tenía luz verde, la producción dio un paso más para convertirlo en realidad y confirmó a Dave Green como el director del filme, según reveló Variety.

De esta manera, el principal comprador de productos Acme llegará a la gran pantalla de la mano del cineasta que realizó “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows”, la película de 2016 que falló en consolidar una nueva saga de las Tortugas Ninja.

Según el citado portal internacional, Green estará al frente de la película del personaje de los Looney Tunes que nació con el simple propósito de atrapar al Correcaminos, pero que siempre se quedó en el intento por culpa de su injustificada confianza en los productos Acme.

El personaje del Coyote –sin guión- apareció por primera vez en 1949 en "Fast and Furry-ous", la primera de 49 caricaturas en las que nunca pudo atrapar al Correcaminos.

Hasta el momento no hay detalles concretos respecto a la película del Coyote más allá de que se titulará “Coyote vs. Acme”, contará con un guión escrito por Jon y Josh Silberman (“Deadbeat”, “It’s Always Sunny in Philadelphia”) y será producida por Chris McKay (“LEGO Batman”).

Por otro lado, Warner Animation Group también está reviviendo a otros personajes queridos, incluida una secuela del “Space Jam” híbrido de acción en vivo protagonizada por LeBron James y Bugs Bunny, y una función basada en los personajes de Hannah-Barbera Tom y Jerry, con Chloe Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney y Ken Jeong.