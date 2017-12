Con un claro acento estadounidense, pero haciendo su mejor esfuerzo por poner en práctica su español, el director David Ayer atendió la llamada de El Comercio desde una conferencia en la Comic-Con de Brasil.



El cineasta visitó el país vecino para presentar "Bright", la más reciente producción original de Netflix, que resulta ser, además, la más costosa de la plataforma de streaming hasta el momento, con un total de US$90 millones de inversión.

El filme narra una historia policial que mezcla elementos de realidad y fantasía. Will Smith encarna al sarcástico Daryl Ward, un agente de Los Ángeles que cohabita con elfos y hadas. Uno de ellos es su impulsivo compañero, el orco Nick Jacoby (Joel Edgerton), con quien luchará por resolver casos criminales.

"Mezclar a la humanidad y a las criaturas medievales en un mismo mundo funciona como una especie de metáfora. El objetivo es mostrar el reflejo de nuestra sociedad a través de ellos: las pirámides socioeconómicas, la lucha de poderes y el racismo", afirma Ayer, quien agrega que la elección de estos personajes es un mecanismo para capturar al público de una manera llamativa y diferente, y alertarlo sobre los problemas que acechan el contexto actual.

—Seguro de sí—

Hace poco más de un año, Ayer fue blanco de severas críticas tras el estreno de "Escuadrón suicida", la película basada en la historia de los antihéroes de DC Comics que dirigió. Y hoy el panorama parece similar, pues las primeras reacciones para "Bright" ya comenzaron a circular.

The Hollywood Reporter, por ejemplo, afirma: "La palabra 'cállate' se escupe tan seguido que es difícil no reír cuando aparece en un momento que debería ser considerado dramático". Forbes, por su parte, la calificó como el bosquejo de un guion no revisado: "El que la película sea como un primer borrador que nunca fue pulido y que luzca genuinamente fea solo debilita el intento de Netflix para que 'Bright' sea una competidora en Hollywood".

Ante esto, Ayer prefiere hacer oídos sordos. "Los medios de comunicación siempre van a tener algo que decir, es inevitable. Para mí, la película tiene todo: humor, acción, drama y buenos actores, así que me siento orgulloso de mi trabajo. Sucedió lo mismo con 'Escuadrón suicida'. Pero a pesar de todas las criticas, sí pienso y quiero volver a trabajar con DC. Y siendo sincero, ya tengo más de un proyecto en mente para el otro año", finaliza.