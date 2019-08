David Rubin es elegido presidente de la Academia de Hollywood

El director de casting David Rubin fue elegido hoy nuevo presidente de la Academia de Hollywood, informó en un comunicado la institución que cada año organiza los Oscar.

La trayectoria profesional de Rubin como director de casting incluye, entre muchas otras, cintas como "Fried Green Tomatoes" (1991), "The Addams Family" (1991), "The English Patient" (1996), "Romeo + Juliet" (1996), "Men in Black" (1997), "My Best Friend's Wedding" (1997), "The Talented Mr. Ripley" (1999) o "Hairspray" (2007).

Rubin sucede en el cargo a John Bailey, que estuvo al frente de la Academia durante dos años.

Por otro lado, la Junta de Gobernadores de la Academia aprobó la continuidad de Lois Burwell como primera vicepresidenta en el organigrama de la institución.

Sid Ganis, Larry Karaszewski y Nancy Utley seguirán asimismo como vicepresidentes, mientras que Mark Johnson y Bonnie Arnold se estrenarán como tesorero y secretaria, respectivamente.

Rubin deberá hacer frente a varios desafíos de importancia como presidente de la Academia de Hollywood.

Por ejemplo, la institución lleva varios años intentando renovar los Oscar, una gala que ha perdido audiencia televisiva en los últimos tiempos y cuya larga duración es un quebradero de cabeza para la Academia.

La gala de este año no contó con maestro de ceremonias y duró tres horas y 13 minutos, 41 minutos menos que la de 2018.

Los Oscar de 2019 aumentaron un 12 % la audiencia respecto a la gala del año anterior, que había obtenido la peor cifra de seguimiento televisivo de la historia de estos premios.

Sin embargo, la Academia tuvo que recular este año, ante el enorme rechazo de la comunidad del cine, acerca de propuestas para actualizar los Oscar como entregar una estatuilla "a la mejor película popular" o presentar algunos galardones durante las pausas publicitarias.

Rubin también será el encargado de inaugurar el Museo de la Academia de Hollywood, un ambicioso proyecto de la institución que ha retrasado en numerosas ocasiones su apertura.

El pasado diciembre, y con varios atrasos y contratiempos de presupuesto ya acumulados, la Academia aseguró en un encuentro con los medios que el museo abriría sus puertas a finales de 2019.

Pero en junio de este año la institución retrasó una vez más la inauguración y aseguró que abrirá sus puertas en 2020.

El director del museo, Kerry Brougher, abandonó ayer el proyecto sin que se sepan todavía los motivos de su salida.