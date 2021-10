Conforme a los criterios de Saber más

Marvel y DC Comics, dos oponentes enfrascados en una lucha aparentemente eterna que empezó en el rubro de las historietas cómicas, pero que ahora se ha extendido a las series de televisión, los videojuegos y, más importante aún, en la industria cinematográfica. Si bien ahora es indudable la supremacía de la casa de los Avengers con su Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) - una de las franquicias fílmicas más lucrativas de todos los tiempos -, por la mayor parte de la historia era DC la que llevaba la delantera con filmes como “Superman” (1978), “Batman” (1989) y, más recientemente, la trilogía de “The Dark Knight” (2005-2012) por Christopher Nolan, marcando no solamente los récords de taquilla sino también hitos en la historia del cine.

Luego de casi toda una década intentando alcanzar a su rival, DC Comics por fin ha logrado acortar la distancia con éxitos como “Wonder Woman” (2017), “Aquaman” (2018) y “The Suicide Squad” (2021). Ahora sus siguientes apuestas serán reveladas este 16 de octubre en el DC FanDome, un evento virtual donde el gigante del entretenimiento, junto a su empresa madre Warner Bros., nos mostrarán sus próximos proyectos y harán alarde del talento que han conseguido recopilar a su campamento, con actores como Robert Pattinson, Dwayne Johnson y más ya confirmados para aparecer.

A pocos días de este suceso, revisamos qué ventajas actualmente cuenta DC Comics frente a su titánico rival Marvel, y si es posible que por fin puedan darle un golpe de nocaut en este ciclo de películas.

NO HAY LÍNEA DE TIEMPO SAGRADA

El Universo Cinematográfico de Marvel se convirtió en un titán mediático gracias a su naturaleza interconectada que, junto a la calidad de las películas, daba un incentivo adicional a las audiencias a ver todas las películas que lanzaban. Es así que incluso si no eras aficionado de, por ejemplo, Ant-Man, una persona se podía sentir en necesidad de ver la película que protagonizaba para estar al día con los eventos del UCM.

Este argumento también ha sido utilizado para promocionar Disney+, único lugar para ver las series ambientadas en el UCM como “WandaVision”, “Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”, obligando a los aficionados de esta franquicia a suscribirse a la plataforma de streaming para mantenerse al tanto. Por otro lado, una persona que quiera ingresar al UCM ahora tendrá que ver 25 largometrajes -27 antes de que termine el 2021-, así como cuatro series en Disney+, una gran inversión de tiempo para cualquiera que no tenga un gran interés en el género.

De todos modos la eficacia de la estrategia del universo cinematográfico es evidente e inicialmente DC Comics intentó hacer lo mismo con su Universo Extendido DC (UEDC), con sus películas “Man of Steel” (2013), “Batman v Superman” (2016), el “Suicide Squad” (2016) original y “Justice League” (2017), estas tres últimas que también sirvieron como crossovers entre algunos de sus personajes más reconocidos para intentar imitar el éxito de “The Avengers” (2012).

La mala recepción de "Batman v Superman" y otras películas del naciente Universo Extendido de DC llevaron a que Warner Bros. tomara riesgos con otro tipos de películas. (Foto: Warner Bros.)

Y si bien a estas películas no les fue mal en las taquillas, la recepción de la crítica y del público fue decepcionante y para 2018 Warner Bros. indicó un cambio de estrategia, con su CEO, Kevin Tsujihara, manifestando a The Wrap lo siguiente:

“Warner Bros necesita seguir haciendo lo que siempre ha hecho: producir la mayor y más diversa cartelera del negocio. Eso es lo que nos ha hecho triunfar. No podemos hacer lo que ha hecho Disney. Ha funcionado muy, muy bien para ellos, pero no es lo que somos. Tenemos que seguir creando una lista equilibrada de todo tipo de películas y géneros”, consideró.

Esta posición los ha ayudado a realizar filmes más fuera de lo común como “Joker” (2019), una historia de origen del más distintivo villano de Batman que le valió a su protagonista, Joaquín Phoenix, un Oscar a Mejor actor en 2020 y que se convirtió en la película de superhéroes más rentable de todos los tiempos al lograr una recaudación de US$1.074 millones sobre un presupuesto de solo US$55 millones.

Joaquin Phoenix ganó el Óscar por su papel de Arthur Fleck en "Joker", una apuesta de DC que le pagó con creces. (Foto: Joker / Warner Bros.)

Otra de sus apuestas de este tipo será “The Batman”, la película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson que presenta una historia nueva sobre el hombre murciélago fuera del UEDC y que se estrenará en el 2022. No está de más decirlo, pero este es uno de los proyectos por los que más gente verá el DC FanDome.

Esto no significa que DC haya dejado completamente de lado la idea de crear una franquicia, y en el evento también se mostrarán secuelas como “Aquaman and the Lost Kingdom” y “Shazam! Fury of the Gods”, así como el spin-off “Black Adam” protagonizado por Dwayne Johnson.

ESCAPANDO DEL PG-13

PG-13. Ninguna otra combinación de letras y números tiene tal poder dentro de la industria cinematográfica como esta clasificación destinada al público de 13 años en adelante.

Tal es el poder del PG-13 que hasta la fecha todas las películas de Marvel Studios han estado en esta categoría, maximizando su posible público, pero a la vez limitando lo que se puede mostrar frente a la pantalla.

Lo cierto es que Warner Bros. inicialmente no fue mucho mejor en su búsqueda por el PG-13, y solo recién después de su cambio de estrategia empezó a arriesgarse a entrar al R-Rating (17 para arriba) con proyectos como el ya mencionado “Joker”, así como con cintas como “Birds of Prey” (2020) y, este año, con “The Suicide Squad” (2021).

Esta última comedia negra permitió al director James Gunn, el mismo de “Guardians of the Galaxy”, en una violenta e hilarante historia que se ha posicionado como una de las mejores películas de superhéroes de los últimos años. Su éxito es evidente en el hecho que Gunn ya prepara una serie spin-off titulada “Peacekeeper” para la plataforma HBO Max, la cual estará protagonizada por John Cena.

"The Suicide Squad" demuestra que puede hacer un realizador con el género de superhéroes cuando no es restringido por la clasificación PG-13. (Fuente: Warner Bros. Pictures)

Cabe señalar que una calificación más para adultos no significa un filme de mejor calidad y si bien Marvel Studios, y su empresa madre Disney, son conocidos más por sus películas para toda la familia, es muy posible que pronto tenga su primera cinta calificada R con la tercera parte de “Deadpool”, héroe que ya se ha confirmado formará parte del UCM en el futuro.

ASES BAJO LA MANGA

El poderío del Universo Cinematográfico de Marvel quedó demostrado con la insólita recaudación que tuvieron “Avengers: Infinity War” y “Endgame”. Pero la película no estuvo sin costo, pues también significó la despedida de algunas de sus mayores estrellas como Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers/Capitán América) y Scarlett Johansson (Black Widow). De los Avengers originales, solo quedan Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk) y Jeremy Renner (Clint Barton/Hawkeye), aunque este último también podría tener los días contados al tener a una sucesora ya elegida en una próxima serie para Disney+.

No es la única pérdida que ha sufrido el UCM, con la inesperada muerte del actor Chadwick Boseman sacando del tablero al popular héroe Black Panther, al menos temporalmente mientras se revela quién heredará su título.

Tras "Avengers: Endgame" el Universo Cinematográfico de Marvel perdió a algunas de sus más grandes estrellas como Robert Downey Jr. (Foto: Marvel Studios)

Y si bien Tom Holland fue establecido como uno de los pilares del universo cinematográfico en su rol de Spider-Man, el conflicto que hubo entre Marvel Studios y Sony Pictures muestra que si bien su estadía en el UCM es parece sólida en este momento, es todavía condicional a que ambas corporaciones quieran trabajar juntas.

Esto hace que sean nuevos personajes los que tengan que llevar la vanguardia a la siguiente fase del UCM, con nombres quizás no tan reconocidos como Captain Marvel, Doctor Strange y Ant-Man destacándose como ahora los héroes veteranos con secuelas ya anunciadas. Marvel tampoco se ha quedado echado en sus laureles, e introducirá en el 2021 a personajes como Shang-Chi y los Eternal a su catálogo, mientras que héroes como Ms. Marvel, She-Hulk y Moon Knight también aparecerán primero en sus propias series.

Sin embargo, ninguno de estos héroes tiene el reconocimiento de años que tienen nombres como Batman y Superman, quienes junto a sus compañeros de la Liga de la Justicia Wonder Woman, Aquaman y The Flash ya tienen proyectos por mostrarse en el DC FanDome.

En el caso de el hombre más rápido del mundo, este tendrá por fin primera película en solitario este 2022, cinta que no solo abrirá el multiverso al Universo Extendido de DC, sino que también reunirá a dos hombres murciélagos al incluir a Ben Affleck y Michael Keaton.

Por su parte, Arthur Curry volverá con una secuela titulada ”Aquaman and the Lost Kingdom” que traerá de vuelta a Jason Momoa como el rey de Atlantis. Quien tendrá que esperar un poco más para su regreso será Gal Gadot la Mujer Maravilla, quien a pesar de una tibia recepción de “Wonder Woman 1984″ ya ha prometido volver con una tercera y posiblemente una cuarta entrega.

Respecto al Caballero de la Noche, la cuestión es un poco más complicada. Aparte de sus múltiples apariciones en “The Flash”, ese mismo año tendrá su propia película protagonizada por Robert Pattinson titulada “The Batman”, aunque ambientada en un universo paralelo. Adicionalmente se tiene programada una cinta titulada “Batgirl”, protagonizada por Leslie Grace, para el próximo año.

Robert Pattinson como Batman en el nuevo reboot de la franquicia. (Foto: Warner Bros Pictures)

El evento virtual también podría servir para resolver una de las mayores interrogantes de UEDC: el destino del Superman interpretado por Henry Cavill. Esto después de que los dos proyectos de Warner Bros. sobre hombre de acero, una película dirigida por J.J. Abrams y con guion de Ta-Nehisi Coates, así como una serie de televisión producida por Michael B. Jordan, parecen no involucrar al actor británico.

De todos modos, la oferta que presentará el DC FanDome es la más atractiva que la compañía ha tenido en los últimos años. Y con Marvel Studios recién comenzando una nueva fase, las posibilidades de los ‘Superamigos’ de por fin alcanzar a los Avengers parecen más grandes que en años anteriores.

