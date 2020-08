El evento virtual DC FanDome ha llegado cargado de sorpresas. Desde apariciones especiales hasta tráileres emocionantes; sin embargo, una de las noticias más resaltantes hasta el momento es que gracias a “The Flash” podría haber más crossover entre series y películas de la franquicia.

Como parte del DC FanDome, los ejecutivos de las divisiones de cine, televisión y publicaciones hablaron sobre los puntos fuertes de la marca, considerando que existen diversos universos dentro de las realidades de cada historia.

Durante el panel “Multiverse 101”, Jim Lee, director creativo y editor, Walter Hamada, presidente de DC Films, y Greg Berlanti, productor de los múltiples programas de DC en CW, hablaron sobre el multiverso, que conecta las diferentes realidades de todas las historias de DC sin importar el medio.

Además, dejaron abierta la posibilidad de “cruzar” películas y programas de televisión de DC cuando los Flash de dos mundos diferentes se encuentren en “Crisis on Infinite Earths” de diciembre en CW.

“Habíamos estado desarrollando nuestro guión (de la película) de Flash durante un tiempo, que trataba con el multiverso”, explicó Hamada. Durante dicha reunión surgió la idea de un cruce con el programa. La idea fue sugerida a Ezra Miller, quien rápidamente accedió. “Él comprende la importancia de Flash y su papel en el multiverso”, dijo Hamada.

Asimismo, Berlanti y Lee revelaron que gran gran parte del crossover fue improvisado en el set, incluido el origen inesperado del apodo de superhéroe de la película Flash. “El Flash de Ezra nunca se llamó Flash en las películas. Recibe su nombre de Grant (Gustin, el Flash de la TV)”, precisó Lee.

“Esto nos abre la puerta para hacer más cruces. Creo que, en el futuro, hay más oportunidades para hacer más cosas como esta”, dijo Hamada, quien también habló de la importancia del multiverso en la propiedad cinematográfica de DC.

“Lo que el multiverso te permite hacer es que puedes contar grandes historias y no te ata a una sola continuidad”, manifestó, señalando el hecho de que la Tierra de Aquaman, Wonder Woman y Justice League coexisten junto a The Batman de Matt Reeves. “Simplemente nos abre las puertas de una manera que no podrías tener si solo tuvieras un universo singular”, precisó.

