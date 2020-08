Marvel o DC Comics. Pocas elecciones son tan importantes en los ojos de los aficionados a los superhéroes, sean en los cómics o, más recientemente, en las películas. Y si bien DC dominó el mercado por décadas con éxitos como “Superman” (1978), “Batman” (1989) y la trilogía de “The Dark Knight” (2005-2012) por Christopher Nolan, en los últimos años el otrora campeón se ha visto derrotado por la increíble máquina de hacer dinero que se ha convertido el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Tras ver el éxito de “The Avengers” (2012), DC intentó crear su propio Universo Extendido bajo la tutela de Zack Snyder y comenzando con “Man of Steel” (2013). Sin embargo, el bajo desempeño de las siguientes películas “Batman v Superman” (2016), “Suicide Squad” (2016) y “Justice League” (2017) demostraron que el hogar del ‘hombre de acero’ estaba muy lejos de compararse a Tony Stark y sus amigos, diferencia que quedó en evidencia cuando “Avengers: Endgame” (2019) se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos al recaudar US$2.797 millones.

Pero no todo ha sido malo para DC, con la compañía encontrando más éxito en sus películas individuales comenzando con “Wonder Woman” (2017), “Aquaman” (2018) y “Shazam!” (2019). DC también tuvo éxito con su experimento con “Joker”, una cinta protagonizada por Joaquin Phoenix que, sin ser parte del Universo Extendido de DC, reinterpreta al principal rival de Batman. Críticamente aclamada, incluyendo con un Oscar para Phoenix, la cinta se convirtió en la película basada en una tira cómica más rentable de todos los tiempo gracias a su ‘diminuto’ presupuesto de US$55 millones y su taquilla de US$1.074 millones.

Con esto triunfos en mente, ambas franquicias parecían preparadas para un nuevo round en su eterna pelea... hasta que llegó la pandemia del coronavirus y retrasó todos los estrenos del 2020. Por el momento DC y Marvel sacarán cada uno solo una película más este año, coincidentemente ambas protagonizadas por mujeres y ambientadas en el pasado: “Wonder Woman 1984” con Gal Gadot llegará a los cines el 2 de octubre, mientras que “Black Widow” de Scarlett Johansson se estrenará el 6 de noviembre del 2020. Se espera que con sus personajes reconocibles y siendo la primera la secuela de una exitosa entrega, ambos filmes tengan un buen desempeño en los cines.

"Wonder Woman 1984", secuela de la exitosa "Wonder Woman" (2017) protagonizada por Gal Gadot y Chris Pine. La película ayudó a rehabilitar la imagen del Universo Extendido de DC. (Foto: Warner Bros. Pictures)

Pero la verdadera batalla comienza en el 2021 y se extenderá hasta el 2022, cuando Marvel pondrá continuará su Fase 4 mientras que DC lanzará las películas de algunos de sus pesos pesados. Veremos aquí sus ventajas y desventajas. Aquí las últimas fechas de las películas de Marvel y DC

DC vs Marvel: el calendario de estrenos en TV y cine

LA FAMILIARIDAD DE MARVEL

Durante más de una década Marvel se esforzó en crear el Universo Cinematográfico de Marvel para llegar al punto final que fue “Avengers: Infinity War” y “Endgame” el año pasado. Ahora la franquicia multimillonaria busca continuar con un elenco privado de dos de sus héroes que marcaron el camino: el Capitán América y Iron Man.

Por mucho tiempo se pensó que Spider-Man, interpretado por Tom Holland, sería el personaje en torno al que giraría el nuevo hilo narrativo del universo de Marvel, pero los problemas entre Sony Pictures y Marvel Studios a mediados del 2019 mostraron que el MCU no puede contar con la presencia incondicional del héroe arácnido. Esto nos deja con héroes ya conocidos en torno a los que podrían reunirse el resto de las historias, con Black Panther, Captain Marvel, Doctor Strange y Thor con secuelas programadas para los próximos años.

"Spider-Man: Far From Home" (2019). Las disputas entre Sony Pictures y Marvel Studios a mediados del 2019 hicieron dudar de la permanencia del héroe arácnido en el Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: Sony Pictures/Marvel Studios)

La larga historia de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel asegura que la marca será reconocida y que sus películas tengan audiencias que ya saben lo que pueden esperar cuando vayan a visitar las salas de cine. Sin embargo, esta misma familiaridad puede no ser reconfortante sino que conllevar a un hartazgo y saturación del mercado. La empresa logró evitar esto en los años pasados al insinuar un final épico para la historia, el cual cumplió según toda métrica. Pero ahora que este ha quedado atrás, ¿pueden los fans esperar tantos años para la llegada del próximo “Avengers”?

Marvel no solo sacará secuelas en estos próximos dos años, con “Shang-Chi” y “The Eternal” abriendo el 2021. Con la primera la filial de Disney utiliza actores relativamente desconocidos parece querer replicar el éxito de “Black Panther” pero con audiencias asiáticas. Mientras tanto, la segunda busca el éxito con un elenco lleno de estrellas entre las que destacan Kit Harington, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Richard Madden y Salma Hayek. ¿Cuál será el rol que tendrán estos personajes, inmortales ausentes en la guerra contra Thanos, en el nuevo ciclo narrativo del MCU? Tendremos que esperar para verlo.

EL POTENCIAL DE DC

Noqueado contundentemente en el anterior round de la pelea contra Marvel, DC ha tenido una recuperación de su buen nombre con la salida de filmes como “Wonder Woman”, “Aquaman” y “Shazam!” en los últimos años.

Ahora alejados de la rigidez que requiere la precisa maquinaria de Marvel Studios para sus narrativas de múltiples películas, los héroes (y villanos) de DC parecen más dispuestos a tomar riesgos para encontrar su propia identidad en sus filmes, con resultados positivos como “Joker” o menos exitosos, pero igualmente entretenidos, como fue el caso de “Birds of Prey”.

"Joker", una apuesta por parte de Warner Bros. que les valió un Oscar a Mejor actor (Joaquin Phoenix) y unas ganancias superiores a los mil millones. (Foto: Warner Bros. Pictures)

Pero quizás la mayor ventaja que tiene DC en esta etapa es que tendrá a dos de sus personajes más reconocibles en películas estos próximos años. Hablamos de “The Batman” con Robert Pattinson en octubre de 2021 y “The Flash” con Ezra Miller en junio del 2022 - a menos que la cinta sufra una nueva postergación.

No es la única oferta de DC, que presentará secuelas para sus exitosas películas “Shazam!” y “Aquaman” para el 2022, así como una secuela/‘reboot’ de “The Suicide Squad” de mano del director de “Guardians of the Galaxy” James Gunn, con pesos pesados de Hollywood como Idris Elba, John Cena y Margot Robbie. DC también trae el poder de las estrellas con su cinta del antihéroe “Black Adam” protagonizada por Dwayne ‘La Roca’ Johnson.

El último as bajo la manga de DC está enfocado en arreglar lo que fue su supuesto peor error, “Justice League”, con la pedida versión de Zack Snyder. Esta no llegará a los cines sino que estará disponible en el servicio de streaming de HBO Max como una serie, restaurando muchas de las escenas que fueron cambiadas cuando Joss Whedon tomó las riendas del proyecto.

"The Batman" será una nueva versión del 'Hombre Murciélago' con Robert Pattinson como protagonista. Se espera su estreno para el 1 de octubre de 2021. (Foto: Warner Bros. Pictures)

Y aunque no se sabe si el producto será bueno - Snyder creó sin interferencia la críticamente vapuleada “Batman v. Superman”- el que esta película sea exitosa ayudaría a sanar muchas de las heridas que dejó su decepcionante desempeño en 2017, sin importar que esta sea o no parte del canon del Universo Extendido de DC. Y si bien no se sabe cuál franquicia ganará esta nueva ronda en su eterna pelea, lo que si no hay duda es que la competencia está más cerca que hace dos años.

Marvel o DC: ¿Cuál franquicia los tiene más emocionados? Universo Cinematográfico de Marvel Universo Extendido de DC Created with

VIDEO RECOMENDADO

“Liga de la Justicia de Zack Snyder: Futuro del Universo Extendido de DC en el éxito de una película”

Liga de la Justicia de Zack Snyder: Futuro del universo extendido de Dc en el éxito de una película