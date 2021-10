Conforme a los criterios de Saber más

“Cuando vi a Clint Eastwood acercarse a mí, imponente, con su sombrero de vaquero y su chamarra de mezclilla, mi corazón empezó a latir a mil por hora. Mi mamá me contó que mientras él se acercaba, yo me iba yendo hacia atrás”, cuenta el joven actor mexicano Eduardo Minett sobre una de Para llegar hasta la meca del cine como coprotagonista de una leyenda mundial, el actor Eduardo Minett ha tenido que sortear caminos espinosos, enfrentarse a sus miedos e inseguridades, y -algunas veces- frenar la marcha para luego retomarla, repotenciado.

El artista mexicano, de 15 años, incursionó en la actuación de niño, en telenovelas y unitarios exitosos, como “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”. A su corta edad ha logrado acumular gran experiencia artística en televisión y ya era un rostro conocido -sobre todo en México- antes de debutar en la pantalla grande. Actualmente, tras “Cry Macho, su nombre suena a nivel mundial. “Me cambió la vida por completo”, asegura.

El adolescente accedió al cásting del filme de Warner Bros. a través de su agencia de representación. Y lo que más le entusiasmó de este proyecto, fue que tenía a Clint Eastwood como director y actor.

“Fue un cásting virtual, lo preparé con mi acting coach, fueron dos escenas”, recuerda Eduardo Minett. “Y realmente el proceso de selección fue muy rápido. Un mes después de enviar mi video, Warner me llamó para informarme que Eastwood me había seleccionado para la película y que en un mes comenzaba la filmación. Estaba en Ciudad de México, se me juntaron muchos sentimientos: emoción, nervios, miedo”, añade.

El 4 de noviembre de 2020, el actor llegó a Estados Unidos acompañado de sus progenitores para sumarse a las grabaciones de “Cry Macho”, interpretando a Rafo. Era su debut en Hollywood. Y ante un escenario imponente, los nervios en Eduardo se acrecentaron.

“El set te come, era enorme, había muchísima gente. Yo ya estaba caracterizado, listo para grabar, cuando alguien se me acerca para llevarme con Clint. Recuerdo que lo primero que vi de él fueron sus botas, estaba lejos. Eran muchos nervios, pero de los buenos”, señala el adolescente.

Eduardo Minett, de 15 años, antes de debutar en el cine, protagonizo unitarios como "La rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho". (Foto: José Luis Beneyto)

Sinopsis

“Cry Macho” es un conmovedor drama que narra la historia de ‘Mike Milo’ (Clint Eastwood), una ex estrella de rodeo y criador de caballos venido a menos, quien, en 1979, acepta un trabajo de su exjefe, el cual consiste en traer a ‘Rafo’ (Eduardo Minett), al hijo de este, desde México. Forzados a iniciar un camino juntos, la dupla enfrenta desafiantes experiencias que los lleva a forjar una gran amistad.

“ Apenas me vio, Clint me dio la bienvenida y me preguntó cómo me había ido en el viaje. Y así como en la película, que ‘Rafo’ y ‘Mike’ construyen desde cero una relación casi de padre e hijo, con nosotros pasó lo mismo fuera de cámaras. Fue algo demasiado bonito, pues antes de participar en este filme había recibido algunos ‘no’ como respuesta”, añade.

Cuando las grabaciones del largometraje estadounidense se iniciaron, el actor que alcanzó fama interpretando al Hombre sin nombre en los spaghetti western conocidos como ‘Trilogía del dólar’, le dio algunas recomendaciones a Minett.

“Me dijo que viva el personaje, que lo explore y lo disfrute. También me dio un poco de libertad y así, con las cosas claras, empezamos a grabar. Todo fluyó, no hubo presión. Tenía las palabras precisas y era muy divertido”, asegura el adolescente tras narrar una de las escenas más retadoras del filme.

“Cuando ‘Rafo’ cuenta su historia de vida, su pasado, Clint me pidió que, aunque mi personaje se siente macho y los machos no lloran, llene mis ojos de lágrimas y no las deje caer. Me costó mucho trabajo, pero lo logré y estoy muy feliz con el resultado”, sostiene.

Escena de "Cry macho": (Foto: Warner Bross".

En la vida de Eduardo Minett existe un antes y un después de “Cry Macho”. El actor asegura que tras formar parte de esta gran producción, los productores y directores de cine han puesto mayor atención a su trabajo.

“Obviamente hay más entrevistas, reconocimientos e interés por parte de la gente que hace cine; pero lo que yo prefiero destacar es que no soy la misma persona porque como individuo artísticamente he crecido. Aprendí mucho porque la disciplina que tiene Clint, a sus 91 años, es increíble. Aprendí también a disfrutar el presente y a trabajar en base a ello”, enfatiza.

“Probablemente, el próximo año me mude a Los Ángeles porque me gustaría balancear mi carrera entre México y Estados Unidos o en cualquier parte del mundo donde se presenten oportunidades de personajes e historias que contar”, destaca el actor.

Del cine peruano, Minett tiene como referentes al director Francisco Lombardi y al actor y director Bruno Ascenzo. “Trato siempre de ver actores y directores que no sean solo de México. Admiro a Lombardi y otro de mis grandes referentes es Bruno”, señala.

Eduardo Minett debutó en Hollywood de la mano de Clint Eastwood en "Cry macho". (Foto: José Luis Beneyto)

Pasión por la música

En la vida de Minett, la música también tiene gran relevancia. El guitarrista, quien es imagen de la marca de guitarras Gibson, alista una producción discográfica y se confiesa admirador del peruano Charlie Parra del Riego.

“Charlie también es imagen de Gibson, lo admiro, me gustaría conocerlo en persona, tocar juntos. Subir al escenario con él es un sueño que espero hacer realidad pronto”, finaliza.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "La hora final". (Fuente: Difusión)