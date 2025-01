Antes de que comenzara la cena en casa de Elton John, Richard Gere, recién separado de Cindy Crawford, disfrutaba de una animada conversación con la princesa Diana, quien ya estaba divorciada del príncipe Carlos. Entre risas y miradas cómplices, la conexión entre ambos era evidente, atrayendo la atención de los demás invitados. Sin embargo, cuando todos fueron llamados a la mesa, Gere y otro invitado, Sylvester Stallone, desaparecieron sin dejar rastro.

Preocupado por la ausencia de ambos, David Furnish, esposo de Elton John, salió a buscarlos y los encontró en una habitación aparte, enfrascados en una tensa discusión. La causa del enfrentamiento era clara: los dos parecían disputar la atención de Diana. Finalmente, Gere regresó a la mesa con una expresión serena, mientras que Stallone, visiblemente molesto, abandonó la escena sentenciando: “Nunca hubiese venido si supiese que el maldito príncipe encantador iba a estar aquí”.

Sylvester Stallone recuerda que, durante un ensayo de la primera cinta, comía tranquilo en el asiento trasero de un Toyota cuando Gere apareció con un pollo chorreando mostaza y grasa, lo que desencadenó una pelea y su posterior despido del elenco. (Foto: Difusión)

Y tenía razón. Con una larga trayectoria en películas románticas, Gere encarna a la perfección ese arquetipo del galán irresistible, el príncipe moderno que encabezó cintas icónicas de Hollywood. Pero su camino a la fama no fue directo ni mucho menos ideal como sus personajes. Nacido en Filadelfia, abandonó sus estudios de filosofía para lanzarse a una vida bohemia de espíritu hippie, sobreviviendo con pequeños papeles en obras de teatro en Seattle y Nueva York. Fue en 1973, en Londres, cuando interpretó a Danny Zuko en el musical Grease y captó la atención de la industria cinematográfica.

Su debut en la pantalla grande sería con “The Lords of Flatbush” (1974), pero una pelea con Stallone lo dejó fuera de la producción. Finalmente, su primera aparición en cine llegó con “Quiero la verdad” (1975), seguida de “Looking for Mr. Goodbar” (1977), donde compartió pantalla con Diane Keaton. Luego llegó su estrellato con “American Gigoló” (1980), seguido de “An Officer and a Gentleman” (1982), “Cotton Club” (1984) y la inolvidable “Pretty Woman” (1990), que lo consolidó como el sex symbol de los años 90.

Julia Roberts y Richard Gere en la cinta "Pretty Woman" que este año cumple 35 años desde su estreno en 1990. (Foto: Twitter)

Icono Inolvidable

A sus 74 años, Richard Gere está viviendo una nueva etapa en su vida, alejado de los grandes estudios de Hollywood y centrado en su esposa y sus dos hijos. Pero el cine no lo ha olvidado. Su contribución al séptimo arte será reconocida con el premio Goya Internacional 2025, un galardón que la Academia de Cine de España entrega a figuras de relevancia mundial.

Esta distinción, instaurada en 2022 con el propósito de premiar a “las personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo”, condecoró previamente a actrices de la talla de Cate Blanchett, Juliette Binoche y Sigourney Weaver. En esta edición, la estatuilla del pintor recaerá en Richard Gere, celebrando no solo su trayectoria en la gran pantalla, sino también su compromiso social y humanitario.

Richard Gere se hizo presente en la presentación de un documental del Tibet, en Madrid. (Foto: Efe)

La ceremonia se llevará a cabo el 8 de febrero en Granada. Sin embargo, los Premios Goya no serán la única cita de Gere en territorio español. Días después, también asistirá al Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi como productor ejecutivo del documental “Wisdom of Happiness” (2024), en el que aparece el Dalai Lama.

Este reconocimiento llega en un momento simbólico: se cumplen 50 años desde su debut en la gran pantalla con “Quiero la verdad” Aunque desde hace más de tres décadas encontró en el budismo y la espiritualidad una forma de vida, el cine sigue siendo parte de su historia. Y él, de las diversas cintas que pusieron en primer plano a galanes que hoy se recuerdan, y homenajean, a través del reconocimiento.