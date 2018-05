"Deadpool 2": esto dicen las primeras críticas sobre la película

"Deadpool 2" tuvo su premiere la noche de este lunes en Nueva York, pero se trató de una proyección exclusiva y el resto del mundo tendrá que esperar algunos días para ver la película.

Sin embargo, la prensa anglosajona tuvo acceso al largometraje y los especialistas han comenzado a publicar sus impresiones acerca de este. Aquí reunimos algunas de las opiniones de los críticos, todas ellas sin ningún spoiler:

ROLLING STONE: "'Deadpool 2' te avienta todo lo que tiene hasta que levantes los brazos en señal de feliz rendición. Como su predecesora, la secuela es una bolsa de sorpresas, pesar, sensaciones y pavadas. Nada de esto debería funcionar, pero lo hace, creando una secuela que te llevará de encuentro con acción imparable y carcajadas puras".

THE HOLLYWOOD REPORTER: "Hay acción por toda la película, pero 'Deadpool 2' no se atasca como muchas otras secuelas basadas en cómics. Con la irreverencia de Reynolds en su núcleo la figura se mueve de la violencia sangrienta a la comedia lasciva y vuelve de forma fluida, ocasionalmente haciendo espacio incluso para lo cálido y sensiblero".

THE NEW YORK TIMES: "Él (Deadpool) está furioso, es violento, irrespetuoso con todo el mundo y todas las cosas y, al mismo tiempo, completamente no tóxico y totalmente genial. Genial, seguro. Pero hay algo tan levemente deshonesto sobre este personaje, algo falso acerca de los límites delineados alrededor de su sadismo y su ira. 'Deadpool 2' chapotea en la fealdad y la transgresión, pero no toma riesgos creativos reales".

VANITY FAIR: "¿Sabe 'Deadpool 2' que no es tan divertida? La película se desespera porque todos sigamos el juego, pero su propia identidad se pierde en el proceso. Lo que fue útil en esta franquicia, el recordatorio de que nada en este género es sagrado, que no debe temer a sus propios bordes toscos, ha sido sacado de su ingenio y chispa. La película se burla de todo bajo el aspecto de ser diferente de todas las otras cintas de superhéroes, cuando al final no lo es".

THE GUARDIAN: "Las otras grandes debilidades de la película son la continua preponderancia de tipos blancos a costa del conscientemente inclusivo reparto alrededor de ellos. Solo el Cable de Brolin tiene algo que recuerda a un personaje de carne y hueso. (...) Esos problemas pueden no molestar mucho al núcleo de la audiencia, pero ello sugiere implícitamente que este es blanco y masculino y que todos los demás deberían relajarse simplemente".

DATO

"Deadpool 2" llega a Perú el jueves 17 de mayo, viernes 18 a Estados Unidos.