El ente regulador de seguridad laboral de Canadá consideró que la compañía productora de “Deadpool 2” violó múltiples reglas de seguridad que contribuyeron a la muerte de una doble de acción en agosto de 2017.

WorkSafeBC, ente encargado de revisar los protocolos de seguridad en el trabajo en la provincia de Columbia Británica, publicó recientemente su reporte sobre el accidente en motocicleta que cobró la vida de la doble de acción Joi Harris en Vancouver, informó Deadline.

► Joker, un villano con origen de elección múltiple

► Cómo Tom Holland salvó a Spider-Man

Entre las observaciones del reporte, resalta que la compañía TCF Vancouver Productions Ltd., que trabajó con 20th Century Fox para la realización de la cinta, "instruyó al doble de acción que no usara protección de cabeza mientras operaba una motocicleta".

Ese 15 de agosto, Joi Harris tenía que realizar una escena de acción donde salía en motocicleta por las puertas abiertas de un edificio, atravesaba un bloque de concreto y bajaba una rampa construida sobre unas escalaras, parando al llegar al primer escalón. Sin embargo, la motocicleta siguió avanzando hasta chocar con un muro de contención y Harris salió volando hasta atravesar la ventana de un edificio cercano, causando su muerte.

WorkSafeBC señaló que la compañía productora "no realizó un análisis de riesgo revisando los controles de seguridad, la velocidad de la motocicleta y los límites de los equipos. El empleador tampoco no realizó la importante documentación de salud y seguridad". Además señalaron que Harris, quien era una experimentada motociclista pero una novata doble de acción, no recibió la orientación necesaria por parte de la empresa.

El ente regulador indicó que estas violaciones al código de seguridad podrían resultar en sanciones administrativas para TCF Vancouver Productions Ltd.

Un portavoz de 20th Century Fox respondió al informe señalando que "la seguridad es la principal prioridad" del estudio. "Y si bien discrepamos respetuosamente de las conclusiones del reporte, Fox analizó sus protocolos de escenas de acción inmediatamente después del trágico accidente y ha revisado e implementado procedimientos de seguridad reforzados".

Previamente, medios indicaron que el estudio, ahora una subsidiaria de Disney, llegó a un acuerdo con la familia de Harris en abril de este año.

El accidente recuerda a otro caso que está causando olas en la industria de los especialistas de las escenas de riesgo. Se trata de la demanda de Olivia Jackson, doble de acción de Milla Jovovich, a los productores de “Resident Evil: The Final Chapter” por un accidente en motocicleta en el que perdió un brazo.

Jackson, quien también trabajó en películas como “Mad Max: Fury Road” y “Guardians of the Galaxy”, consideró que en la cinta se “sobrepusieron intereses financieros sobre los de seguridad” y denunció que no fue apoyada en sus gastos médicos a pesar de las promesas del productor y director Paul W.S. Anderson y su colega Jeremy Bolt.