De todas las películas basadas en superhéroes, "Deadpool 2" y su precuela probablemente sean las que más se alejan del cine familiar debido a su humor negro e incorrección política. Esa aparente ausencia de filtros no sería total.

Ryan Reynolds, protagonista de "Deadpool 2", contó de manera reciente que hubo una sola broma que el estudio 20th Century Fox quiso dejar de lado en el metraje final.

"Es una pequeña herida para mí porque hay una broma en la película que ahora no está. Probablemente no tenga permitido decirlo, pero Fox me hizo quitarla", señaló Reynolds según recoge Entertainment Weekly.

El actor no solo tiene el papel principal en "Deadpool 2", sino que también estuvo involucrado en la creación del guion junto a los escritores Paul Wenick y Rhett Reese. "Tenía más que ver con Disney (la broma) y ellos (Fox) me hicieron quitarla. Viéndolo en retrospectiva, pienso que quizá fue una decisión sabia", añadió Reynolds.

Con ello el actor podría referirse a la compra de 21st Century Fox –matriz del estudio detrás de "Deadpool 2"– por parte de The Walt Disney Company. Dicho proceso que no se ha concretado y que incluso podría ser frenado por las leyes contra el monopolio de Estados Unidos o la intervención de otros agentes económicos.

Pero no todo es una mala noticia: Reynolds admitió que "Deadpool 2" sí tendrá bromas y referencias a "Frozen", uno de los grandes éxitos animados de Disney en los últimos años. Al menos por ese lado el mercenario mutante podrá decir "libre soy".

DATO



"Deadpool 2" se estrena el jueves 17 de mayo en las salas de cine peruanas. El largometraje llegará un día más tarde a Estados Unidos.