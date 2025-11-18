“Debemos trabajar para hacer de la ópera una experiencia preciosa y rara, en lugar de convertirla en algo casual”: la soprano Nadine Sierra se presentará en Lima

Cuando apenas era una niña, una cinta de vídeo prestada le abrió a Nadine Sierra un universo nuevo. Ver “La Bohème” en la televisión la sumergió de lleno en el mundo del canto lírico y, desde entonces, esa impresión primera se convirtió en una vocación. Años después, aquella joven de Fort Lauderdale se presenta en los principales escenarios del mundo y este año llega al Teatro Municipal de Lima como una de las sopranos estadounidenses más reconocidas de su generación, acompañada por el pianista Bryan Wagorn.

Esa evolución personal se refleja también en su manera de abordar cada rol. “Recuerdo sentirme como ciertos personajes cuando empecé, pero hoy me siento más como otros. A medida que maduro, los roles maduran conmigo, y lo que obtengo de ellos ahora es algo que me dice quién soy yo ahora y quién fui en su momento”, menciona Sierra en entrevista con El Comercio.

En esta ocasión, ofrecerá un recorrido musical que transita desde la delicadeza de Claude Debussy hasta el fuego dramático de Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini. El repertorio incluye arias emblemáticas como Ah, je veux vivre de Gounod, Chi il bel sogno di Doretta de Puccini y Caro nome de Verdi, entrelazadas con interludios de piano y composiciones francesas y latinoamericanas. Con su estilo característico, Sierra alternará momentos de virtuosismo con pasajes íntimos, tal como acostumbra en escenarios como el Metropolitan Opera de Nueva York, el Teatro alla Scala de Milán o la Opéra de París.

Con una trayectoria consolidada en los principales teatros del mundo, Nadine Sierra llega a Lima para cerrar la temporada de Ópera y Zarzuela 2025. / Gregor Hohenberg

Una vida dedicada

Esa madurez interpretativa tiene raíces profundas. Desde pequeña, Nadine Sierra siguió el camino de una formación rigurosa y años de estudio le otorgaron no solo una técnica impecable, sino también una sensibilidad artística que la distingue en cada escenario. Tras su debut profesional, rápidamente se convirtió en una presencia habitual en los teatros más importantes del mundo.

Su relación con la ópera, sin embargo, no se limita a la excelencia técnica. “La ópera está presente en mis intenciones diarias. Es una forma de expresarme, como lo son muchas otras. Me esfuerzo por no sobresantificar la ópera en la vida cotidiana”, nos cuenta Sierra.

Esa búsqueda también se refleja en su discografía puntual y particular. En 2018 publicó su primer álbum, There’s a Place for Us, bajo los sellos Deutsche Grammophon y Universal Music, seguido en 2022 por Made For Opera. El próximo año presentará un disco con varios temas que interpreta este año.

Con cada escenario conquistado, Sierra acumula prestigiosos reconocimientos, entre ellos el Richard Tucker Award en 2017 y el Beverly Sills Artist Award en 2018, otorgado por el Metropolitan Opera. Pero más allá de los premios, su trayectoria revela un compromiso absoluto con la ópera y un esfuerzo constante por acercarla a públicos diversos. Esa mezcla de virtuosismo, sensibilidad y apertura la consolida como una de las voces más admiradas y prometedoras del panorama lírico contemporáneo.

“La ópera no morirá si defendemos lo que realmente es. Los públicos en todo el mundo van a la ópera para tener una velada extraordinaria. Literalmente. Los espacios suelen ser impresionantes, y la gente puede ver a cientos de artistas tanto en el escenario como en la orquesta. Realmente creo que debemos trabajar para hacer de la ópera una experiencia preciosa y rara, en lugar de convertirla en algo casual”, sentencia.