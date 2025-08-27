"My StoryLof", la ópera prima de Benjamín Doig Espinoza, influencer y creador digital que asume, por primera vez, los retos de director, guionista y protagonista. (Foto: Difusión)
"My StoryLof", la ópera prima de Benjamín Doig Espinoza, influencer y creador digital que asume, por primera vez, los retos de director, guionista y protagonista. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

Este 25 de septiembre llega a los principales cines del Perú “My StoryLof”, la ópera prima de Espinoza, influencer y creador digital que asume, por primera vez, los retos de director, guionista y protagonista en un mismo proyecto.

La cinta marca también el debut cinematográfico de Jorge Luna, el popular comediante y celebridad de internet, quien sorprende como productor ejecutivo.

El elenco lo completan Isabela Fernández y Doménica del Pozo, dos nuevos talentos que debutan en la pantalla grande, reforzando la frescura y realismo de esta propuesta hecha para las nuevas generaciones.

Esta es una película que cuenta una historia real y sin filtros : “‘My StoryLof’ muestra una parte íntima y vulnerable de mí que ni yo mismo había escuchado, y eso —creo yo— es lo que la hace bastante especial. Escribir, actuar y dirigir fue desafiante, pero finalmente excitante: ver cómo todo lo lo antes escrito en un papel se proyecta ahora en una gran pantalla”, comenta Benjamín Doig.

La sorpresa es sin lugar a dudas la presencia del popular Jorge Luna como productor de la película. Sobre su participación Benjamin Doig afirma: “Jorge fue —lo que ningún hombre puede proveer… un milagro—, la pieza clave que hizo llevar a la realidad este proyecto. Dirigir algunos de los videos de su página No Hay Sin Suerte nos conectó”.

Sinopsis

Benjadoes es un adolescente de provincia que se muda a Lima al ingresar a la universidad. Su único propósito es hacer amigos para seguir haciendo sus videos de YouTube. Pero esos videos ya los vimos, lo que no hemos visto aún es su lado más humano : el pasional, el cual nace al conocer a Valeria, su primer amor, y más tarde… a Alessia. Benja descubre que el camino al éxito no se trata solo de seguidores o metas cumplidas, sino de los vínculos que lo transforman.

Además…
“My StoryLof” se estrena en los principales cines del Perú el 25 de septiembre.


“My StoryLof” se estrena en los principales cines del Perú el 25 de septiembre.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC