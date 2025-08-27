Este 25 de septiembre llega a los principales cines del Perú “My StoryLof”, la ópera prima de Benjamín Doig Espinoza, influencer y creador digital que asume, por primera vez, los retos de director, guionista y protagonista en un mismo proyecto.

La cinta marca también el debut cinematográfico de Jorge Luna, el popular comediante y celebridad de internet, quien sorprende como productor ejecutivo.

El elenco lo completan Isabela Fernández y Doménica del Pozo, dos nuevos talentos que debutan en la pantalla grande, reforzando la frescura y realismo de esta propuesta hecha para las nuevas generaciones.

Esta es una película que cuenta una historia real y sin filtros : “‘My StoryLof’ muestra una parte íntima y vulnerable de mí que ni yo mismo había escuchado, y eso —creo yo— es lo que la hace bastante especial. Escribir, actuar y dirigir fue desafiante, pero finalmente excitante: ver cómo todo lo lo antes escrito en un papel se proyecta ahora en una gran pantalla”, comenta Benjamín Doig.

La sorpresa es sin lugar a dudas la presencia del popular Jorge Luna como productor de la película. Sobre su participación Benjamin Doig afirma: “Jorge fue —lo que ningún hombre puede proveer… un milagro—, la pieza clave que hizo llevar a la realidad este proyecto. Dirigir algunos de los videos de su página No Hay Sin Suerte nos conectó”.

Sinopsis

Benjadoes es un adolescente de provincia que se muda a Lima al ingresar a la universidad. Su único propósito es hacer amigos para seguir haciendo sus videos de YouTube. Pero esos videos ya los vimos, lo que no hemos visto aún es su lado más humano : el pasional, el cual nace al conocer a Valeria, su primer amor, y más tarde… a Alessia. Benja descubre que el camino al éxito no se trata solo de seguidores o metas cumplidas, sino de los vínculos que lo transforman.