En Hollywood, el Óscar suele interpretarse como la confirmación de una carrera en la cima. Pero la historia del cine demuestra que el prestigio no siempre garantiza una buena elección posterior. A veces ocurre lo contrario.

La presión de la industria, contratos firmados antes del premio o simples errores de cálculo pueden llevar a que el siguiente proyecto tras el triunfo en los premios de la Academia resulte un tropiezo. En algunos casos, incluso uno sonado.

Con el reciente contraste entre la celebrada participación de Jessie Buckley en “Hamnet” y su presencia en “The Bride!” —traducida como “¡La novia!”— vuelve a surgir una pregunta recurrente: ¿qué pasa cuando la película que sigue al reconocimiento termina siendo un fracaso?

Jessie Buckley protagoniza esta reinterpretación del clásico de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal, un ambicioso proyecto que busca renovar el mito de la novia del monstruo.

Christoph Waltz

Óscar: Inglourious Basterds (2010), Mejor Actor de Reparto.

Siguiente película: The Green Hornet.

La interpretación de Christoph Waltz como el coronel Hans Landa en la película de Quentin Tarantino fue uno de los debuts más impactantes en Hollywood. Su mezcla de encanto, crueldad y humor negro convirtió al personaje en uno de los villanos más memorables del cine contemporáneo y le valió el Óscar.

Su siguiente proyecto fue la adaptación del cómic. La película fue duramente criticada por su guion errático y un tono que oscilaba entre la parodia y el cine de acción sin encontrar equilibrio. El resultado fue una recepción tibia y un papel que quedó muy lejos del impacto de Landa.

Tras ganar el Óscar por su inquietante coronel nazi en Inglourious Basterds, el actor reapareció como villano en The Green Hornet, una película duramente criticada por su guion y tono irregular. (Universal Pictures)

Eddie Redmayne

Óscar: The Theory of Everything (2015), Mejor Actor.

Siguiente película: Jupiter Ascending.

El retrato de Stephen Hawking realizado por Eddie Redmayne fue celebrado por su sensibilidad y precisión. La actuación le otorgó el Óscar y consolidó al actor británico como uno de los intérpretes más prometedores de su generación.

Pero su siguiente estreno fue la ambiciosa ciencia ficción de Lana Wachowski y Lilly Wachowski. La cinta fue ampliamente criticada por su trama confusa y exceso visual, y la interpretación de Redmayne como villano fue ridiculizada por su tono exagerado y susurros teatrales.

El actor británico ganó el Óscar interpretando a Stephen Hawking en The Theory of Everything, pero su siguiente estreno, Jupiter Ascending, fue objeto de burlas por su exagerada actuación. (Foto: Difusión)

Jamie Foxx

Óscar: Ray (2005), Mejor Actor.

Siguiente película: Stealth.

La interpretación de Jamie Foxx como el legendario músico Ray Charles fue uno de los biopics más celebrados de la década. El actor logró capturar la voz, los gestos y la complejidad del artista, lo que le valió el reconocimiento unánime de la crítica.

Su siguiente película fue un thriller militar sobre un dron con inteligencia artificial fuera de control. El filme fue criticado por su guion superficial y su dependencia de efectos visuales espectaculares, convirtiéndose en un fracaso de taquilla.

Su celebrada interpretación del músico Ray Charles en Ray le valió el Óscar; poco después protagonizó Stealth, un thriller tecnológico criticado por su débil guion. (Fuente: Difusión).

Hilary Swank

Óscar: Million Dollar Baby (2005), Mejor Actriz.

Siguiente película: The Black Dahlia.

La actuación de Hilary Swank como la boxeadora Maggie Fitzgerald en el drama dirigido por Clint Eastwood fue uno de los momentos más intensos del cine de los años 2000. El papel le otorgó su segundo Óscar y consolidó su reputación como actriz dramática.

Su siguiente aparición importante fue en la siguiente cinta dirigida por Brian De Palma. La adaptación del famoso caso criminal fue recibida con críticas muy negativas por su narrativa confusa y actuaciones irregulares.

Ganadora del Óscar por Million Dollar Baby, la actriz apareció luego en The Black Dahlia, un noir de Brian De Palma que decepcionó a la crítica.

Kevin Costner

Óscar: Dances with Wolves (1991), Mejor Director y Mejor Película.

Siguiente película: Robin Hood: Prince of Thieves.

El western épico dirigido y protagonizado por Kevin Costner fue un fenómeno crítico y comercial que redefinió el género en los años noventa. La película ganó siete premios Óscar y consolidó a Costner como una de las grandes figuras de Hollywood.

Sin embargo, su siguiente estreno generó una ola de críticas, especialmente dirigidas a su actuación. En su siguiente cinta, su acento estadounidense inconsistente fue motivo de burla recurrente y se convirtió en uno de los aspectos más criticados de la película situada en la Inglaterra medieval.

Tras triunfar con Dances with Wolves, película ganadora del Óscar a mejor película y dirección, el actor recibió duras críticas por su actuación en Robin Hood: Prince of Thieves.

Rami Malek

Óscar: Bohemian Rhapsody (2019), Mejor Actor.

Siguiente película: Dolittle.

La transformación de Rami Malek en Freddie Mercury fue uno de los fenómenos cinematográficos de la década. El actor capturó la energía del cantante de Queen y ganó el Óscar a Mejor Actor.

Su siguiente proyecto fue la adaptación protagonizada por Robert Downey Jr., donde Malek hizo la voz del gorila acompañante, aunque ofreció matices interesantes para la película, esta fue ampliamente criticada por su guion errático y su tono caótico, convirtiéndose en uno de los fracasos más comentados del año.