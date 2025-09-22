La cinta japonesa de animación ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle’ (’Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – El Castillo Infinito’), sigue dominando la taquilla estadounidense, donde fue la película más vista este fin de semana, con una recaudación de 17,3 millones de dólares.
La película acumula ya 99 millones de dólares en Estados Unidos, para un global de 555 millones en todo el mundo, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.
En segunda posición se situó ‘Him’, una historia de terror ambientada en el mundo del deporte y dirigida por Justin Tipping, que consiguió 13,5 millones en su primer fin de semana en las salas.
En tercera posición está ‘The Conjuring: Last Rites’, con 13 millones de dólares, que elevan su recaudación a 151 millones en Estados Unidos y 399 a nivel mundial.
Mientras que ‘Downton Abbey: The Grand Finale’, el tercer y último largometraje derivado de la exitosa serie británica, añadió 6,3 millones para una taquilla de 59,5 en todo el mundo.
Cierra el top 5 del fin de semana ‘The Long Walk’ (‘La larga marcha’), una aventura distópica de adolescentes, con 6,3 millones de dólares, para un total de 25,5 millones desde su estreno hace diez días.
Con información de EFE
