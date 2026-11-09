El director de cine Denis Villeneuve fue una de las principales figuras de la gala Art+Film 2026, celebrada el sábado 7 de noviembre en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), en Estados Unidos. Durante el evento, el cineasta habló sobre el desarrollo de la próxima película de James Bond y expresó su entusiasmo por formar parte de la reconocida franquicia cinematográfica.

Durante una entrevista con Variety, el cineasta fue consultado sobre el proceso de selección del próximo actor de James Bond. Al respecto, explicó que prefiere no pronunciarse sobre el tema debido a la atención que generan sus declaraciones.

“No debería hacer comentarios ahora mismo porque cada palabra que diga será analizada minuciosamente. Solo diré que lo estoy pasando de maravilla”, manifestó Villeneuve al citado medio.

Denis Villeneuve se refirió a su trabajo en la próxima entrega de la franquicia del agente 007 y evitó adelantar detalles sobre la elección del actor que asumirá el personaje. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Las declaraciones del director de “Dune” se producen en medio de las especulaciones sobre quién será el sucesor de Daniel Craig, quien interpretó a James Bond por última vez en “Sin tiempo para morir” (2021). Entre los nombres que han circulado en los reportes sobre el casting figuran Robert Pattinson, Nicholas Hoult, Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden.

Aunque Villeneuve evitó confirmar si ya existe una decisión sobre el protagonista, dentro de la gala protagonizó un momento que generó expectativa entre los asistentes. El director aseguró, en tono de broma, que revelaría quién sería el próximo James Bond.

“Durante muchos años, el LACMA ha sido un templo para mí. Esta noche me siento como en casa, y quiero expresar mi gratitud. Con la bendición de mis nuevos amigos de Amazon, esta noche les revelaré quién será el próximo James Bond…”, expresó inicialmente.

Daniel Craig es el último actor hasta ahora que ha interpretado a James Bond. (Foto: AFP)

“El actor que interpretará al próximo James Bond es…”, continuó Villeneuve, haciendo una pausa dramática. “Y voy a parar ahora mismo porque Amy Pascal está a punto de sufrir un infarto ”, dijo riendo.

La nueva producción marcará el debut de Villeneuve como director dentro de la franquicia del agente secreto. El proyecto estará respaldado por Amazon MGM Studios y contará con la participación de los productores Amy Pascal y David Heyman. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la serie “Peaky Blinders”.