Denis Villeneuve se refirió a su trabajo en la próxima entrega de la franquicia del agente 007 y evitó adelantar detalles sobre la elección del actor que asumirá el personaje. (Foto: Monica Schipper / AFP)
Denis Villeneuve se refirió a su trabajo en la próxima entrega de la franquicia del agente 007 y evitó adelantar detalles sobre la elección del actor que asumirá el personaje. (Foto: Monica Schipper / AFP)
Por Redacción EC

El director de cine Denis Villeneuve fue una de las principales figuras de la gala Art+Film 2026, celebrada el sábado 7 de noviembre en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), en Estados Unidos. Durante el evento, el cineasta habló sobre el desarrollo de la próxima película de James Bond y expresó su entusiasmo por formar parte de la reconocida franquicia cinematográfica.

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