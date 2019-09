"Descendientes 3": ¿qué harán Dove Cameron y los demás actores Disney tras la película?

"Descendientes" (“Descendants” en su idioma original), película de Disney, se convirtió en un éxito mundial. La tercera cinta de la saga fue bien recibida: ha alcanzado casi 20 millones de espectadores en total, incluidos 4,7 millones de niños de 6 a 11 años, en 21 transmisiones.

Protagonizada por Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart y Cameron Boyce, “Descendientes” ha sido la primera saga de Disney Channel que logra tener dos secuelas después de “High School Musical”.

Su éxito empezó con su primera película, que fue vista por más de 9 millones de personas en Estados Unidos en su noche de estreno, ascendiendo a 21 millones con sus reproducciones retrasadas.

La tercera entrega de la saga ha tenido un significado especial tras la inesperada muerte de uno de sus protagonistas: Cameron Boyce, quién falleció mientras dormía tras sufrir una convulsión el pasado 6 de julio en su casa de North Hollywood, California (Estados Unidos).

Ahora, tras el estreno de la tercera cinta -2 de agosto en Estados Unidos y 9 de agosto en América Latina-, los fans se preguntan qué pasará con los actores de la exitosa película. Aquí te contamos los próximos proyectos de las estrellas de Disney.

DOVE CAMERON: La joven estrella de Disney ha participado en varias producciones como Shameless (US) - Temporada 2 (2012), El Mentalista - Temporada 5 (2012), Barely Lethal (2015), Agents of S.H.I.E.L.D. (2017), Liv y Maddie - Temporada 3, entre otras.

En el 2019, Dove Cameron formó parte de “Descendientes 3”, y la película Angry Birds 2 como “Ella” (2019).

Durante una entrevista con Us Weekly, la talentosa actriz confesó que se está dedicando una nueva faceta: está escribiendo un libro. Dove Cameron habló sobre cómo últimamente estaba leyendo The Great Fires por Jack Gillbert, pues tenía que leer mucho para realizar un libro.

Hasta el momento Dove Cameron no ha especificado de que va a tratar el libro, pero sí señaló que está trabajando en este nuevo proyecto.

la actriz de Disney, de 23 años, saltó a la fama tras la saga de "Descendientes". (Foto: Disney). la actriz de Disney, de 23 años, saltó a la fama tras la saga de "Descendientes". (Foto: Disney).

SOFIA CARSON: La actriz y cantante estadounidense ha formado parte de varias producciones como Aventures in Babysitting (2016), Tini: El Gran Cambio de Violetta (2016), “Descendientes 2” (2017), entre otras.

Este año, Sofia Carson interpretó la canción “Ciclo sin fin” de “El Rey León” (2019), participó en Pretty Little Liars: The Perfectionists (2019), y “Descendientes 3” (2019).

BOOBOO STEWART: El joven actor fue el centro de atención al ganar el codiciado papel de Seth Clearwater en La saga Crepúsculo: Eclipse (2010) y retomar el papel tanto en La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 1 (2011) como en La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2 (2012).

A los 10 años, Booboo comenzó su carrera como modelo, participando en numerosas campañas. Recibió un contrato discográfico a la edad de 12 años con giras de discos de Walt Disney con actos como The Jonas Brothers, Miley Cyrus y The Cheetah Girls.

"Descendientes 3" se estrenó el pasado viernes 2 de agosto en Estados Unidos y una semana después en América Latina. (Foto: Disney). "Descendientes 3" se estrenó el pasado viernes 2 de agosto en Estados Unidos y una semana después en América Latina. (Foto: Disney).

Booboo trabajó por primera vez en cámara como una especialista en películas como Beowulf (2007) y luego fue capturado por el error de actuación después de ver la actuación de Heath Ledger como el 'Joker'.

La estrella Diney se esfuerza por desempeñar papeles interesantes y participó en White Frog (2012), The Last Survivors (2014), Space Warriors (2013) y An Evergreen Christmas (2014).

En el 2019 fue parte de Marvel Rising: Chasing Ghosts, “Descendants 3” y “Paradise City”.

Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart y Cameron Boyce son los protagonista de la trilogía "Descendientes" (Foto: Disney) Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart y Cameron Boyce son los protagonista de la trilogía "Descendientes" (Foto: Disney)

CAMERON BOYCE: MUERTE DE LA ESTRELLA DE DISNEY

Cameron Boyce, la estrella de Disney Channel de 20 años, falleció por muerte súbita e inesperada del epiléptico (SUDEP, por sus siglas en inglés), según confirmó la oficina forense del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos.

En un primer momento, la familia explicó que la convulsión fue producto de una enfermedad por la que el joven estaba recibiendo tratamiento, pero no se especificó cuál era dicha aflicción.

Por su parte, los medios internacionales señalaron que el joven actor habría sufrido el cuadro de epilepsia de madrugada, cuando se encontraba solo en casa. Es por ello que nadie pudo socorrerlo y fue declarado muerto a las 2:35 pm, según Deadline.

La actriz Dove Cameron era muy cercana a Cameron Boyce, además del resto del reparto de "Descendientes". Por ello, la noticia de su muerte tras el rodaje de la tercera película de la saga fue una tragedia que está tratando de superar.

Tras despedirse de él con una emotiva carta y recordarlo a menudo a través de fotografías en sus redes sociales, Dove Cameron lo recuerda con emotivas palabras: “Trabajar con él, era como trabajar con tu familia. Era todo lo que la gente dice. Era de otro lugar. De verdad era un acontecimiento cósmico.”, dijo a E! News.

¿HABRÁ "DESCENDIENTES 4"?

Todo apunta a que la tercera entrega de la saga será la última, no solo por la muerte del actor de 20 años a causa de un ataque de epilepsia, sino por la escena final, donde Mal, Evie, Jay y Carlos corren hacia la Isla de los Perdidos, pero esta vez sin repetirse la línea de las dos películas anteriores: "No pensaste que este era el final de la historia, ¿verdad?".

Booboo Stewart, quien interpreta a Jay, el hijo de Jafar, confesó que "Break This Down", el tema que marca el final de la película, es uno de los mejores momentos de la saga. Con la tercera cinta, se pondría fin a la historia.