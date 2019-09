"Descendientes 3": ¿cómo fueron los últimos días de Cameron Boyce como Carlos De Vil?

Descendientes | Cameron Boyce | Dove Cameron | "Descendientes 3" (“Descendants” en su idioma original), película de Disney, se estrenó el pasado viernes 2 de agosto en Estados Unidos y una semana después en América Latina, y tras su lanzamiento se ha convertido en un éxito mundial.

La tercera entrega de la saga ha tenido un significado especial tras la inesperada muerte de uno de sus protagonistas: Cameron Boyce, quién falleció mientras dormía tras sufrir una convulsión el pasado 6 de julio en su casa de North Hollywood, California (Estados Unidos).

"Descendientes 3", dirigida por Kenny Ortega, ha alcanzado casi 20 millones de espectadores en total, incluidos 4,7 millones de niños de 6 a 11 años, en 21 transmisiones.

Los fanáticos de "Descendientes" han recibido muy bien la tercera película de la saga, y así lo demuestran las cifras: en su cuarta semana, su banda sonora es la número 1 en la lista de Billboard, la número 1 en la Lista de álbumes para niños y el puesto 24 en el Top 200 de Billboard. Asimismo, sus siete videos musicales tienen más de 285 millones de visitas en YouTube y el número sigue creciendo.

CAMERON BOYCE: ÚLTIMOS DÍAS DE TRABAJO

La película original de Disney Channel protagonizada por Dove Cameron, Sofía Carson, Cameron Boyce, Booboo Stewart y China Anne McClain regresó a la televisión y con ello viene un nuevo material detrás de cámaras.

Para celebrar el éxito de la película tras su estreno, Disney prepara un especial con las tres películas de "Descendientes". El evento, llamado "Descendants 3 Labor Day Weekend Takeover”, comienza el 31 de agosto y terminará el lunes 2 de septiembre.

Durante estos tres días los fans podrán disfrutar a través de las pantallas de Disney Channel de material exclusivo como nuevos detrás de cámaras, canciones, y más comentarios de los protagonistas Dove Cameron, Sofia Carson, Cameron Boyce, Booboo Stewart, Sarah Jeffery, Thomas Doherty, Dylan Playfair, China Anne McClain, Cheyenne Jackson y el director / coreógrafo Kenny Ortega.

Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart y Cameron Boyce son los protagonista de la trilogía "Descendientes" (Foto: Disney) Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart y Cameron Boyce son los protagonista de la trilogía "Descendientes" (Foto: Disney)

Hay material audiovisual muy emotivo, pues se muestran imágenes inéditas de los últimos días de trabajo de Cameron Boyce junto a sus compañeros de "Descendientes 3". Como se recuerda, la estrella de Disney murió algunas semanas antes del estreno de la película.

Como se puede ver en algunos videos de Youtube, los fanáticos tendrán un vistazo al detrás de cámaras de la canción final, con la participación de 100 personas, Break This Down. Así como los ensayos y grabaciones de las coreografías.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE: En el segundo día, los espectadores podrán ver al elenco revelar secretos de estilo y vestuario de sus respectivos personajes en la ‘Fashion Night’. Esto incluye al "Pirate Chic", "Motor Sport Punk", "Scallywag Swag", "Dandy Candy", y por supuesto, la capa emplumada "Queen of Mean" de Audrey y el dueto de rock and roll de Hades.

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE: Durante el tercer día, los fanáticos podrán ver a Cheyenne Jackson como Hades, el padre de Mal, estrenar una nueva canción "Hades Rocks". La letra de este tema al igual que el resto de las canciones de la saga de “Descendientes” aparecerá en la pantalla.

HORARIO DEL ESPECIAL: El especial de “Descendientes” se transmitirá en Disney Channel desde el sábado 31 de agosto hasta el lunes 2 de septiembre, los tres días a la 8:00 pm (Hora del este).

Cuando la película se emitió por primera vez el viernes 2 de agosto, Disney Channel incluyó un homenaje a Boyce. El joven actor falleció antes del estreno de la tercera película de la franquicia.

"Desde muy joven, Cameron Boyce soñaba con compartir sus extraordinarios talentos artísticos con el mundo. Como un hombre joven, fue impulsado por un fuerte deseo de hacer una diferencia en la vida de las personas a través de su trabajo humanitario. Era un artista increíblemente talentoso, una persona notablemente cariñosa y reflexiva y, sobre todo, era un hijo, hermano, nieto y amigo amoroso y dedicado ", dijo Disney Channel en un comunicado después de su fallecimiento.

CAMERON BOYCE: CAUSA DE SU MUERTE

Cameron Boyce, la estrella de Disney Channel de 20 años, falleció por muerte súbita e inesperada del epiléptico (SUDEP, por sus siglas en inglés), según confirmó la oficina forense del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos.

En un primer momento, la familia explicó que la convulsión fue producto de una enfermedad por la que el joven estaba recibiendo tratamiento, pero no se especificó cuál era dicha aflicción.

Por su parte, los medios internacionales señalaron que el joven actor habría sufrido el cuadro de epilepsia de madrugada, cuando se encontraba solo en casa. Es por ello que nadie pudo socorrerlo y fue declarado muerto a las 2:35 pm, según Deadline.

La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central (neurológico) en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o períodos de comportamientos o sensaciones inusuales.

SUS PADRES RECUERDAN SUS ÚLTIMAS HORAS CON ÉL

La joven estrella de Disney murió inesperadamente mientras dormía, en su casa, el pasado 6 de julio. Lo que su familia menos imaginó que una cena familiar perfecta sería la última que compartirían con el actor de los "Descendientes".

En su primera entrevista tras la muerte de Cameron Boyce, sus padres Victor y Libby Boyce recordaron el espíritu alegre y positivo de su hijo.

"La noche en la que falleció, salimos a cenar con él. Solo unas horas antes. Fue una noche completamente normal y hermosa en familia para ir a cenar. No hubo ninguna indicación de que algo estuviera mal. Es decir, no había forma de saber que en horas mi hijo estaría muerto. Fue algo asombrosamente loco y horrible.", contó el padre del joven a "Good Morning America".

¿HABRÁ "DESCENDIENTES 4"?

Todo apunta a que la tercera entrega de la saga será la última, no solo por la muerte del actor de 20 años a causa de un ataque de epilepsia, sino por la escena final, donde Mal, Evie, Jay y Carlos corren hacia la Isla de los Perdidos, pero esta vez sin repetirse la línea de las dos películas anteriores: "No pensaste que este era el final de la historia, ¿verdad?".

Booboo Stewart, quien interpreta a Jay, el hijo de Jafar, confesó que "Break This Down", el tema que marca el final de la película, es uno de los mejores momentos de la saga.