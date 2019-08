"Descendientes 4": ¿por qué no habría otra película de 'Descendants'?

Hace poco se estrenó "Descendientes 3", la tercera parte de la franquicia de películas que sigue las vidas de los hijos adolescentes de héroes y villanos de Disney. La primera entrega llegó a los cines exitosamente el pasado 31 de julio del 2015 en Estados Unidos, la segunda parte el 20 de agosto del 2017 y "Descendientes 3" llegó el 2 de agosto del 2019.

Esta es la primera saga de películas original de la compañía, luego de "High School Musical", en contar con dos secuelas después del estreno del primer film. Considerando su éxito y como ha ido creciendo en cantidad de vistas, muchos se han preguntado si habrá una cuarta parte de la historia.

Tanto la primera como la segunda película terminaron de la misma manera, con una voz misteriosa dirigiéndose al público comentando que la historia aún no había terminado, confirmando así sus secuelas directas. No obstante, no pasó lo mismo con la última película de la franquicia.

En la escena final de la cinta, luego de que Mal, Evie, Jay y Carlos corren a la "Isla de los Perdidos", no se incluye la línea final ya conocida por los fans de las películas. Sin embargo, la principal razón que tienen los fans para creer que no habrá una continuación, sería la partida de Cameron Boyce, quien era uno de los protagonistas con su personaje Carlos De Vil.

"El forense del Departamento de Medicina del Condado de Los Ángeles determinó que la causa del fallecimiento del actor Cameron Boyce fue una muerte repentina e inesperada a causa la epilepsia", informó la revista People que fue lo que señalaron las autoridades en un comunicado oficial.

El terrible hecho pasó el 6 de julio del 2019, al norte de Hollywood, California, Estados Unidos. Al parecer, el actor habría sufrido un cuadro de epilepsia en la madrugada mientras estaba solo. Nadie pudo socorrerlo y fue declarado muerto a las 2:35 de la tarde según Deadline.

Pero, ¿realmente esta es la única razón por la que no habría "Descendientes 4"? Antes de su estreno, diversas estrellas que participaron en la cinta habían dado algunas pistas sobre lo que sería el fin de la franquicia.

Por ejemplo, Booboo Stewart, quien interpreta a Jay, el hijo de Jafar, confesó que el tema "Break This Down" ha sido uno de los mejores momentos de la saga: "muchos de los bailarines han estado con nosotros desde la primera película. Todos estábamos bailando la canción que representa a 'Descendientes' y al mundo de los Descendientes. Es simplemente increíble".

Dove Cameron, una de las protagonistas, también compartió antes del fallecimiento de Cameron Boyce que habría grabado "su última sesión de Descendants en toda su vida". Si bien la descripción parece un poco exagerada, ¿acaso estaba anunciando el fin de la serie de películas?

La prueba definitiva llegó de la mano de Sofia Carson, otra de las protagonistas, quien en el día de estreno realizó una dedicatoria hacia sus fans y su entrañable personaje a modo de despedida: "Mi querida Evie. Al escribir esto, no puedo creer que tenga que decirte adiós. Tú y yo tenemos un lazo en el corazón que nos une desde aquí hasta la eternidad. Hasta entonces, siempre te amaré, Evie. Por siempre y para siempre."

Considerando todos estos factores, es muy poco probable que Disney realice una nueva película de la franquicia de los 'Descendientes', al menos con los actores originales que dieron vida a todo este universo de películas.

Es probable que en el futuro la compañía utilice esta marca para otro tipo de contenido o genere una nueva generación de hijos de villanos y héroes de Disney, pero por ahora todo indica que "Descendientes 3" será la última película de esos personajes.