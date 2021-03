Conforme a los criterios de Saber más

Marla Grayson (Rosamund Pike) no le tema a la muerte. Es más, no le teme a nada ni a nadie. Este personaje de la cinta ”Descuida, yo te cuido” (o “I Care a Lot” en su versión original) es una mujer sin escrúpulos que busca “el sueño americano”, y para lograr su objetivo irá contra todo. La coartada para ello parece perfecta en esta historia de Netflix: tutores que roban a personas de la tercera edad en estado de vulnerabilidad, un drama que desafortunadamente es real y legal en los Estado Unidos y del que también se ha hablado mucho recientemente a partir del documental “Framing Britney Spears”, sobre la cantante que vive bajo tutoría de su padre desde hace 13 años.

La película “Descuida, yo te cuido” se presenta como una crítica y sátira del sistema legal de los Estados Unidos, que registra casos de abuso de personas de la tercera edad que, por informes médicos -a veces falsos- terminan envueltos en la figura de la tutoría, con otras personas administrando sus bienes y decisiones.

"I Care a Lot" marca un regreso a los roles villanescos para Rosamund Pike. (Foto: Netflix)

La historia

En esta historia, Marla Grayson es una tutora legal profesional de ancianos. Pero no lo hace por el bien del prójimo. No. Ser tutora legal es un trabajo y bien remunerado, más cuando se colabora con un médico para captar a las mejores “presas”: viejitos adinerados que no tienen familia.

Grayson es una mujer determinada, pretenciosa y muy valiente. Esta última cualidad es su mayor debilidad, pues no mide los riesgos que se le presentan. Junto a su novia y socia, Fran (Eiza González), tienen un plan bien estructurado y sin errores para lograr tener bajo su custodia a decenas de abuelos millonarios.

En busca de una nueva víctima, Marla Grayson llega hasta Jennifer Peterson (Dianne Wiest), una jubilada adinerada que no tiene herederos ni familiares vivos; o al menos eso creen. Para esta tutora es la presa perfecta. Gracias a un juez y una audiencia de emergencia logra tener su custodia, la médico de cabecera de la anciana explica que supuestamente no puede encargarse de ella misma.

Esta villana interna a Peterson en un centro para personas de la tercera edad. Y desmantela todos sus bienes. Vende su propiedad, entra a su estado bancario y encuentra entre sus pertenencias objetos de gran valor que la ponen alerta sobre unas posibles peligrosas conexiones de la anciana. Peterson es privada de su libertad, le restringen su teléfono celular y posibles visitas de amigos. De la noche a la mañana, pierde todo.

Eiza González interpretó al interés amoroso de Marla Grayson (Foto: Netflix)

El tiro por la culata

A diferencia de sus otras víctimas, Jennifer Peterson no es una tierna abuelita que se resignará a vivir una nueva realidad. Cuenta con conexiones peligrosas e importantes. Peterson resulta ser la madre de Roman (Peter Dinklage), el líder de una mafia.





El personaje de Rosamund Pike es de esos que amamos odiar y odiamos amar, pues tienen alguna virtud que admiramos en ellos.

Marla Gray se entera demasiado tarde que su nueva víctima tiene gente que es capaz de matar para salvarla. Y al verse acorralada, no le quedará otra que luchar. Sí, enfrentarse ella sola a una mafia de peligrosos hombres armados, pero que al parecer no son muy inteligentes.

“¿Sabes cuántas veces he sido amenaza por un hombre? Miles. ¿Cuántos veces han hecho algo? Dos”, es una de las frases con la que Marla intenta calmar a la nerviosa Fran tras enterarse que existen una posibilidad de ser asesinadas por una mafia rusa.

Rosamund Pike es Marla y Dianne Wiest en el papel de Jennifer (Foto: Netflix)

El sueño americano

El personaje de Marla es retorcidamente motivadora. Es un ser sin escrúpulos que no le tiene miedo a la muerte ni a nadie. No es empática con el resto, sin embargo, es de esos personajes que amamos odiar y odiamos amar, pues tienen alguna virtud que admiramos en ellos.

La británica Marla Gray quiere cumplir el “sueño americano”. Quiere ser exitosa en los Estados Unidos y para eso ha aplastado a muchos, y lo seguirá haciendo hasta lograr la fortuna que desea. La avaricia es otra de sus debilidades.

Esta ficción puede sentirse por momentos absurda, pero las leyes de protección y las estafas que describe son lamentablemente reales. Marla es solo una versión, esperamos, algo exagerada de los tutores legales.

Veredicto

Esta cinta es una comedia ácida bien estructurada, lo suficientemente exagerada para causar risas y bastante indignación en la audiencia. Rosamund Pike es la villana perfecta. La odiarás, la amarás y hasta sentirás un poco de envidia por alguna de las cualidades que presenta.

El rol que realiza la mexicana Eiza González al encarnar Fran, creo que es su mejor trabajo hasta la fecha. Por su parte, Peter Dinklage como Roman demuestra una vez más que es un actor impresionante.

La película es bastante entretenida. No es perfecta porque tiene algunos momentos poco creíbles, pero supera las expectativas que nos dejó la interpretación de Rosamund Pike en la cinta “Gone Girl”. Bienvenida a la nueva villana por excelencia, ni Cersei (de “Game of Thrones”) se atrevió a tanto.

LA FICHA

Sinopsis: Armada con la desenvoltura de un lince, Marla Grayson (Rosamund Pike, nominada al Óscar) es una tutora legal profesional con docenas de ancianos bajo su custodia, a quienes estafa arrebatándoles con astucia su capital por medios dudosos pero legales. Marla y su socia y amante Fran (Eiza González) emplean esa máquina bien engrasada con brutal eficacia contra su última víctima, Jennifer Peterson (Dianne Wiest, ganadora de dos Óscar), una rica jubilada sin herederos ni familiares vivos. Pero resulta que su presa tiene un secreto igual de turbio y conexiones con un irascible gánster (Peter Dinklage, ganador de un Globo de Oro).

Duración promedio por capítulo: 118 minutos

Género: Thriller, comedias, películas cómicas

Calificación: 16+

Año: 2021

Ficciones similares: Gone Girl, El lobo de Wall street

Calificación de la autora: ★★★★½.

Películas recomendadas:

Estas son otras películas de Rosamund Pike que recomienda la autora de la nota:

Gone Girl

Esta cinta se encuentra disponible en Amazon Prime Video y narra la historia de un matrimonio infeliz cuyo desenlace dejará a más de uno sorprendido. Un hombre llamado Nick Dunne (Ben Afflect) reporta que su esposa Amy (Rosamund Pike) desapareció en su quinto aniversario de bodas. La presión de la policía y de los medios de comunicación caerá sobre Nick, pues piensan que él ha sido quien desapareció a su propia esposa.

Un hombre reporta que su esposa desapareció en su quinto aniversario de bodas, pero la imagen pública de una relación feliz empieza a desmoronarse por la presión de la policía y de los medios de comunicación. (Foto: Warner Bros.)

A United Kingdom

Rosamund Pike no solo es talentosa para ser villana. En esta cinta biografía del príncipe Seretse Khama de Bostwana, Pike interpreta a Ruth Williams, esposa del heredero de Bechuanalandia (un protectorado británico, actualmente Botsuana). Este romance provocó un conflicto internacional cuando contravino las leyes de segregación racial al casarse con una británica de raza blanca en 1948. Esta cinta está disponible en Netflix.